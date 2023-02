Kieft lovend over ‘grote meerwaarde’ bij Feyenoord: ‘Dan kan hij exploderen’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 20:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:41

Wim Kieft begrijpt niet waarom er 'een soort van tevredenheid’ overheerst bij Feyenoord. De Rotterdammers staan na negentien speelrondes twee punten boven AZ en hebben respectievelijk vier en vijf punten meer dan PSV en Ajax. Kieft haalt echter het recente puntverlies tegen Ajax en FC Twente aan. In beide wedstrijden was Feyenoord de bovenliggende partij.

“Arne Slot had al een straatlengte voor kunnen staan in de Eredivisie. Dat zou pas echt geruststellend zijn geweest in de race om het kampioenschap”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. De top vijf van de Eredivisie staat op slechts zes punten van elkaar, hetgeen zorgt voor een spannende titelrace. Het voetbal dat Feyenoord onder Slot speelt, biedt de Stadionclub volgens Kieft houvast. “In Enschede bleven ze vrij simpel overeind en werden ze genaaid omdat Allard Lindhout een glaszuivere strafschop wegwuift. En Ajax ontsnapte in De Kuip.”

Feyenoord hoefde dit seizoen in competitieverband pas zestien tegentreffers te incasseren. Kieft ziet dat Slot het in defensief opzicht goed voor elkaar heeft. “De backs zijn prima en Mats Wieffer doet het prima op het middenveld. Tegelijk is het niet voor niets dat Feyenoord op de laatste transferdag Ramiz Zerrouki nog wilde strikken. Voorin is Feyenoord kwetsbaar en dat deed ze de das om tegen FC Twente, Ajax en eerder dit jaar FC Utrecht.”

In de voorhoede is tot nog toe geen van de aanvallers onomstreden. "Hij (Slot, red.) twijfelt”, stelt Kieft. “Van Alireza Jahanbakhsh weet je nooit of hij levert, Javairo Dilrosun laat te weinig zien en Igor Paixao doet het aardig, maar is weinig constant.” Ook in de spitspositie genieten Santiago Giménez en Danilo niet het volledige vertrouwen. Volgens Kieft heeft eerstgenoemde de meeste potentie. “Er gaat veel dreiging van hem uit in het strafschopgebied, maar hij moet meer scoren. Hij is sterk met zijn kop en weet goed wanneer hij eerste of tweede paal moet gaan. Als de goals gaan vallen, dan kan hij zomaar exploderen. In tegenstelling tot Danilo kan Gimenez van grote meerwaarde worden voor Feyenoord.”