Van Hanegem geeft geen stuiver om PSV: ‘Dat is echt verschrikkelijk’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 20:12 • Rian Rosendaal

Willem van Hanegem vindt het niet meer dan logisch dat Arne Slot zondag kritisch was naar de arbitrage na de niet gegeven strafschop voor Feyenoord in het uitduel met FC Twente (1-1). De voormalig coach van de Rotterdamse club verbaast zich daarnaast over de benadering van diverse media in de richting van de oefenmeester van de koploper in de Eredivisie, zondag tegenstander van PSV in De Kuip.

Van Hanegem ziet een in zijn ogen onwenselijke trend ontstaan rondom Slot, die eerst nog als toptrainer werd omschreven. "Een betere was er gewoon niet. En ze staken een matras veren in zijn kont. Maar nu hij begint te mopperen, gaan ze op hem zaniken. Dat hadden ze in het begin moeten doen", zo klinkt het vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Van Hanegem verlegt de aandacht naar de topper van zondag en voorziet grote problemen voor PSV in Rotterdam-Zuid.

Verbazing om PSV

"Er zit zo weinig voetbal in PSV, dat is echt verschrikkelijk. Het is ren je rot", ontvangt het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij een zware onvoldoende. "Je denkt: die spelers zijn elke dag met elkaar buiten bezig en dan trek je je aan elkaar op. Maar het niveau gaat maar niet omhoog. Er zit geen ontwikkeling in. Heel gek om te zien." Desondanks bedraagt de achterstand van nummer drie PSV op koploper Feyenoord momenteel slechts vier punten.

Ziyech

Van Hanegem brengt tot slot Hakim Ziyech ter sprake in de podcast. De Kromme leeft mee met de middenvelder annex aanvaller van Chelsea, die een transfer naar Paris Saint-Germain op het laatste moment in het water zag vallen. "Mensen noemen hem soms een irritante man. Maar hij is het tegenovergestelde. Hij stort een heleboel centen voor de minderbedeelden. Ja, dan kun je zeggen: hij heeft dat geld. Maar dat hebben er wel meer en die doen dat niet", aldus Van Hanegem, die Ziyech 'een goed mens' vindt.