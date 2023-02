Nick Olij bezorgt Sparta Rotterdam unicum na winnen van eervolle prijs

Vrijdag, 3 februari 2023 om 20:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:25

Nick Olij is verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand in januari. Daarmee zorgt de doelman voor een unicum: nooit eerder wist een speler van Sparta Rotterdam die prijs in de wacht te slepen, weet ESPN. Daarnaast is Olij pas de tweede sluitpost in de historie die de prijs weet te veroveren, na Thorsten Kirschbaum van VVV-Venlo in februari 2020.

Sparta nam het in januari op tegen achtereenvolgens PSV, Excelsior, SC Cambuur, RKC Waalwijk en NEC. Pas in de wedstrijd tegen de Nijmegenaren moest Olij dit jaar voor het eerst vissen, na een onhoudbaar schot van Pedro Marques. Olij maakte in januari 450 minuten en slikte dus slechts één tegentreffer. Hobie Verhulst (AZ) en Remko Pasveer kregen ook slechts één tegentreffer tegen, maar zij deden daar respectievelijk 180 en 90 minuten over. Sparta haalde in de maand januari negen punten, een prestatie die alleen werd overtroffen door AZ (elf) en FC Volendam (tien). De Kasteelheren staan momenteel zesde en beleefden de beste eerste seizoenshelft in vijftig jaar.

Afgelopen maand waren er slechts twee doelmannen die meer goals voorkwamen dan Olij (2,61): Etienne Vaessen (3,53) en Justin Bijlow (2,95). Ook op voetballend gebied liet de 27-jarige Haarlemmer zich zien. De Noord-Hollander vond zestien keer een teamgenoot met een lange bal richting de final third. Daarmee voert hij de ranglijst aan, voor naaste achtervolger Filip Stankovic (twaalf) van FC Volendam. De Griekse spitsen Anastasios Douvikas (FC Utrecht) en Vangelis Pavlidis (AZ) deden door hun uitstekende prestaties in januari ook een gooi naar de prijs. Eerstgenoemde voldeed door zijn drie invalbeurten echter niet aan de de grens van minimaal zestig procent speeltijd, terwijl zijn landgenoot in Alkmaar ternauwernood werd afgetroefd door Olij.

"Het gaat als team heel goed en individueel eigenlijk ook wel", vertelt Olij in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. De verslaggever legt Olij voor wat hij ervan vindt dat doelmannen 'eerst moeten voetballen en dan ballen tegenhouden'. "De speelwijze die veel clubs hanteren vraagt om keepers die goed kunnen meevoetballen", reageert Olij. "Het gaat er niet meer om dat je de bal over de middenlijn heen schiet, maar of je op een goede manier de back kan inspelen of onder de druk uit kan voetballen." Olij vindt het vaakst van alle doelmannen een ploeggenoot in de helft van de tegenstander. "Het is wel een voordeel dat je een spits hebt van 1,98 meter", refereert Olij aan Tobias Lauritsen. "Dat is voor mij ideaal."