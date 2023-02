Mike Verweij maakt korte metten met ‘Calimero-gedrag’ bij Feyenoord

Vrijdag, 3 februari 2023 om 19:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:03

Mike Verweij en Valentijn Driessen vinden dat de doorgaans zo keurige Arne Slot zich niet moet verlagen tot Calimero-gedrag. Het duo wijst in dat kader op de harde woorden van de Feyenoord-coach na afloop van het uitduel met FC Twente (1-1) van zondag. Er was groot ongeloof over het uitblijven van een strafschop na een handsbal van Robin Pröpper in de zestien. "Ik vond het een onacceptabel moment van de arbitrage", kreeg arbiter Allard Lindhout mee.

"Als je ziet hoeveel voordeel Feyenoord in De Kuip heeft, dat heeft Ajax ook in de ArenA, hoor", oordeelt Verweij in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Als je de topclub-penalty's ziet, dan moet je niet gaan zeuren om een penalty wel of niet. En dat gebeurt een week voor Feyenoord-PSV. Makkelie fluit hem, dat is de beste scheidsrechter van Nederland. Die komt wel onder een bepaalde druk te staan, want leg hem nu maar een keer in de negentigste minuut op de stip", loopt Verweij alvast vooruit op de Eredivisie-topper van zondag in Rotterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kritiek op Slot

Volgens Valentijn Driessen speelt er bij Slot een 'achterliggende gedachte' mee. "Je kan ook zonder slimmigheidjes kampioen van Nederland worden. Zeker op de manier waarop Feyenoord nu speelt." Verweij vindt de manier van doen van Slot uiterst vreemd. "Hij manifesteert zich als een enorme Calimero, en dat is hij niet." Driessen is het daar roerend mee eens. "Slot heeft een uitstekend imago. Hij is welbespraakt en laat zijn teams goed voetbal spelen. Tja, als je dan met dit soort dingen aankomt, dat is gewoon slecht voor je naam. Dat raak je niet kwijt in twee goede wedstrijden."

Driessen had in zijn column voor De Telegraaf ook al kritiek op Slot. "Doodzonde dat een toptrainer als Slot, een voorbeeldfiguur in veel gevallen, zoiets als zogenaamde slimmigheidjes denkt nodig te hebben voor succes." Slot reageerde vrijdag op een persmoment op de woorden van Driessen. De coach kreeg tijdens de persconferentie uit de zaal de vraag hoe vaak hij op zijn tong heeft moeten bijten tijdens het vraaggesprek met Valentijn Driessen. "Niet één keer", zo luidde het antwoord van Slot. De trainer van Feyenoord had er geen moeite mee om vragen te beantwoorden van Driessen. "Ik heb ook een aantal positieve dingen over mijzelf in zijn column gelezen. Het woord ‘topcoach’ heb ik een keer zien staan. Het is maar net op welke manier je ernaar wilt kijken."

"Als dit alles is wat Valentijn aan het negatieve over mij kan bedenken, want op zich staat hij wel bekend als iemand die constant op zoek is naar het negatieve. Als dit alles wat hij bij mij kan bedenken, dan daag ik hem uit: kun je niet meer bedenken dan dit? Dat is een grapje Valentijn”, zo besloot Slot lachend op de persconferentie voorafgaand aan de topper tegen PSV van zondag.