Ronaldo toont zijn waarde met eerste goal: Portugees trefzeker in blessuretijd

Vrijdag, 3 februari 2023 om 18:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:12

Cristiano Ronaldo heeft zijn eerste doelpunt in dienst van Al Nassr gemaakt. De Portugese superster sleepte tegen middenmoter Al Fateh een punt uit het vuur door in blessuretijd een strafschop te benutten: 2-2. Door het gelijkspel mag Al Nassr zich weer koploper van Saudi-Arabië noemen. Al Nassr komt op 34 punten, evenveel als Al Shabab, dat echter een duel meer heeft gespeeld.

Ronaldo bleef tijdens zijn eerste twee officiële duels in dienst van Al Nassr droog staan. Hij kwam tegen Ettifaq (1-0 winst) niet tot scoren en werd vervolgens in de halve finales van de Saudische Supercup uitgeschakeld door Al Ittihad (3-1). Vrijdag dacht Ronaldo de stand weer in evenwicht te brengen, nadat voormalig Barça-aanvaller Cristian Tello de score had geopend. Ronaldo schoot raak via de binnenkant van de paal, maar stond eerder in de aanval buitenspel.

Ronaldo is ???? ?????? ?????????????? ?? He calmly converts a penalty-kick in second-half stoppage time to level on the night and open his account in Saudi Arabia ??#RoshnSaudiLeague | #CR7?? | @EnFatehclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/L3tiql2DNG — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 3, 2023

Via Anderson Talisca kwam Al Nassr op slag van rust alsnog op gelijke hoogte. De Saudische topclub keek in het tweede bedrijf weer tegen een achterstand aan, toen Sofiane Bendebka de 2-1 aantekende. Al Nassr leek tegen een dure nederlaag aan te lopen, tot Ronaldo in de 93ste minuut een penalty verzilverde. De routinier stuurde Jacob Rinne de verkeerde hoek in en schoot overtuigend binnen. De bezoekers eindigden het duel uiteindelijk met tien man, nadat doelpuntenmaker Talisca nog tegen een rode kaart aanliep.