Verweij: ‘Het is verbijsterend, kennelijk zijn ze daar zo bang voor bij Ajax’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 18:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:58

Mike Verweij denkt het een voordeel is voor John Heitinga dat hij al enige ervaring heeft in het trainersvak en niet gelijk zoals Dirk Kuijt voor de leeuwen werd gegooid bij ADO Den Haag. De clubwatcher van Ajax vindt het aan de andere kant een risico dat de voormalig verdediger nu al als hoofdtrainer fungeert in Amsterdam, daar de kans volgens hem groot is dat Heitinga niet slaagt in zijn missie.

"Hij heeft in ieder geval niet de Dirk Kuijt-route genomen, en dat valt wel te prijzen vind ik", concludeert Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Hij is begonnen als assistent bij Jong Ajax onder Marcel Keizer. Vervolgens is hij Onder 19 gaan doen, dat werd later Onder 18, want Onder 19 werd opgeheven. En vervolgens kreeg hij het voor het zeggen bij Jong Ajax. Hij is er nu inmiddels zeven jaar mee bezig, dus dat is wel de geleidelijk weg", zo klinkt het over de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder.

"Waarbij je nu wel een groot risico neemt", plaatst Verweij een kanttekening. "Want het afbreukrisico is wel heel groot natuurlijk." Volgens Valentijn Driessen was een tussenstap zoals bij FC Groningen 'perfect' geweest voor de nog redelijk onervaren Heitinga. "Maar er is geen mal op te leggen wanneer je nou wel of niet een goede trainer voor Ajax kan worden. Of je die weg naar Groningen bijvoorbeeld nodig hebt. Louis van Gaal heeft bij AZ gezeten, dus die had die kennis van daar. Niet als hoofdtrainer, maar hij keek daar wel in de keuken. Dat heeft Heitinga natuurlijk niet."

Driessen wil niet suggereren dat Heitinga het niet goed zal doen als hoofdcoach. "Frank de Boer bijvoorbeeld is wel vanaf de jeugd doorgestroomd naar het eerste elftal. En dat is heel goed gegaan. Er is geen ideale route voor wie dan ook. Uiteindelijk zal je het toch zelf moeten doen. Hij (Heitinga, red.) zal zich nu moeten bewijzen, dit wordt voor hem hét halfjaar. Als het nu niet lukt, dan komt hij niet terug als Ajax-trainer", geeft de journalist mee aan de interim-coach.

Aankoopbeleid

Verweij buigt zich vervolgens over het aankoopbeleid van Ajax in de afgelopen transferperiode. Ondanks de slechte reeks in de Eredivisie werd alleen Gerónimo Rulli aan de selectie van toen nog Schreuder toegevoegd. "Het is verbijsterend. Schreuder heeft om een rechter centrale verdediger gevraagd en een keeper. Maar kennelijk is de financiële situatie bij Ajax zo en zijn ze zo bang dat ze de Champions League niet halen, dat ze daar toch wel een beetje op voorsorteren. En dat er heel weinig mogelijk was", aldus Verweij.