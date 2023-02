Overmars en Ajax werken mee aan tuchtrechtelijk onderzoek ISR

Vrijdag, 3 februari 2023

Marc Overmars werkt mee aan het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), zo maakt de NOS vrijdag bekend. De technisch directeur van Royal Antwerp verliet Ajax aanstaande maandag precies een jaar geleden. De tuchtinstantie doet onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van de bestuurder binnen Ajax. Lang hield kamp-Overmars zich stil over de zaak, maar vrijdag heeft een woordvoerder van de oud-voetballer laten weten dat hij meewerkt aan het onderzoek.

Ajax maakte bijna een jaar geleden bekend te breken met Overmars. "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen", luidde de verklaring. Overmars zei zich te schamen en te realiseren dat hij grenzen heeft overschreden. De succesvolle beleidsbepaler ging na zijn vertrek in maart 2022 aan de slag bij Antwerp. Het ISR stelde een onderzoek in naar de gebeurtenissen en lang hield Overmars zich daarover stil. In september publiceerde Het Parool een interview met drie ex-speelsters van Ajax Vrouwen, die zeiden betast te zijn door Overmars. ISR-directeur Henk van Aller heeft bevestigd dat ook die zaak bekend is bij het instituut. "Ook dit soort informatie pakt onze aanklager direct op."

De woordvoerder van Overmars heeft nu laten weten dat er mee wordt gewerkt aan het onderzoek. Zo beantwoordden de 48-jarige bestuurder en zijn advocaat in september verschillende schriftelijke vragen die werden gesteld door het onderzoeksteam. "Wat we hebben gezegd, is vertrouwelijk", stelt de woordvoerder. "Wij proberen onze volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek." Het onderzoek is nog in volle gang en dat komt niet in de laatste plaats door de medewerking van de hoofdpersoon en Ajax, schrijft de NOS. Het kamp Overmars zegt de uitkomst van het tuchtonderzoek rustig af te wachten. Uitspraken over het ISR, toekomstverwachtingen of de gebeurtenissen uit het verleden wil de gewezen Ajax-directeur lopende het tuchtonderzoek niet doen.

Ajax

Naast Overmars werkt ook Ajax volledig mee aan het onderzoek van het ISR. "Op ons initiatief heeft een Ajax-afvaardiging begin juni een bespreking gehad met het bestuur van het ISR", laat een woordvoerder van de Amsterdammers weten. "De aanleiding was de publicatie van de NOS waar wij ons niet in herkenden", refereert de club naar een artikel uit mei 2022, waarin staat dat Ajax en Overmars volgens het ISR niet meewerken aan het onderzoek. "Later in die maand hebben wij bij het ISR een gesprek gehad met de aanklager", vervolgt de woordvoerder. "In de tussentijd is ook schriftelijke communicatie geweest vanuit Ajax aan het ISR."

In juni vond een bijeenkomst plaats tussen Ajax en het ISR na bemiddeling van de KNVB. Het ISR meende dat Ajax bruikbare informatie aan de tuchtonderzoekers moest overhandigen. De Amsterdammers voldeden aan hun plicht om mogelijke misstanden te melden, maar volgens het ISR deed Ajax dit dusdanig summier dat onderzoekers amper schot in de zaak konden krijgen. Van Aller geeft aan dat er tegenwoordig beter wordt meegewerkt. "We hebben de kwestie Overmars nog steeds in onderzoek. Periodiek maakt de aanklager de balans op of er genoeg is vergaard om een tuchtzaak op te starten." Ajax laat weten in september en januari contact te hebben opgenomen om 'te vragen naar de stand van zaken en of Ajax nog behulpzaam kon zijn bij het onderzoek'.