Specsavers steekt de draak met Tottenham na concertaankondigingen Beyoncé

Vrijdag, 3 februari 2023 om 17:13 • Jordi Tomasowa

Specsavers heeft de draak gestoken met Tottenham Hotspur, nadat Beyoncé aangekondigde dat ze op 29 mei, 30 mei en 2 juni concerten in het stadion van the Spurs zal geven in het kader van haar Renaissance World Tour. Specsavers kon het niet laten een grap te maken over Tottenham. Het Britse optiek- en audicienketen merkten op dat de prijzenkast van Tottenham van pas kan komen voor de Amerikaanse zangeres. “Het schijnt dat Beyoncé de prijzenkast van Tottenham zal gebruiken als kleedkamer, omdat het de grootste lege ruimte in het stadion is”, schreef Specsavers op Twitter.

Apparently Beyoncé will be using Tottenham's trophy cabinet as a changing room as it's the biggest empty space in the stadium. — Specsavers (@Specsavers) February 2, 2023

Het is bijna vijftien jaar geleden dat Tottenham voor het laatst een belangrijke prijs wist te winnen. The Spurs hebben sinds de League Cup van 2008 geen enkel zilverwerk meer gewonnen. De ploeg van Antonio Conte doet dit seizoen echter nog wel op twee fronten mee. Tottenham neemt het op tegen AC Milan in de achtste finales van de Champions League en wacht in de vijfde ronde van de FA Cup een ontmoeting met Wrexham of Sheffield United.