Meer defensieve kopzorgen AZ: Jansen ziet nóg twee verdedigers wegvallen

Vrijdag, 3 februari 2023 om 16:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:24

AZ moet het zaterdag tegen FC Volendam stellen zonder Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden, zo liet trainer Pascal Jansen weten tijdens de persconferen in aanloop naar het Eredivisie-duel. Bazoer kampt met een knieblessure, terwijl Vanheusden overbelast is. Het zijn twee volgende dompers voor Jansen, die de afgelopen weken meerdere basiskrachten zag wegvallen.

De laatste weken kampt de ene na de andere verdediger van AZ met blessureleed. Na eerdere blessures van Bruno Martins Indi (lies) en Sam Beukema (knie), viel Maxim Dekker (knie) afgelopen zaterdag nog voor rust uit tijdens het memorabele 5-5 gelijkspel tegen FC Utrecht. Vanheusden was zijn vervanger, maar de Belgische verdediger bleek ook niet geheel fit. Volgens het Noordhollands Dagblad is Vanheusden de komende zes tot acht weken niet inzetbaar.

Bazoer, die zich op leek te mogen maken voor een basisplaats tegen FC Volendam, liep donderdag op de training een knieblessure op. “Uiteraard hebben we gekeken of we verantwoord getraind hebben en of we onszelf iets kunnen verwijten, maar er zijn geen verbanden te herkennen", zo luidde het antwoord van Jansen op de vraag over de verklaring voor de golf aan blessures. “De meeste blessures staan op zichzelf en zijn ontstaan tijdens contactmomenten in wedstrijden en op trainingen.”

Pantelis Hatzidiakos is de enige overgebleven centrumverdediger die Jansen tot zijn beschikking heeft. De verwachting is dat Jordy Clasie tegen Volendam een linie zal zakken en samen met de Griek het hart van de Alkmaarse defensie gaat vormen. De achttienjarige Jong AZ-verdediger Wouter Goes is een andere optie. Sven Mijnans kan mogelijk debuteren. De middenvelder maakte op Deadline Day de overstap van Sparta Rotterdam naar AZ en behoort tot de wedstrijdselectie.