Weinig geloof in titel: ‘Zo sterk was PSV al niet, het ziet er niet goed uit'

Vrijdag, 3 februari 2023 om 16:39 • Davey de Laat • Laatste update: 17:22

Ronald Waterreus denkt niet dat PSV er goed aan heeft gedaan om Cody Gakpo en Noni Madueke te verkopen aan Liverpool en Chelsea. De oud-doelman vindt dat de Eindhovenaren de titel kunnen vergeten als er aanstaande zondag verloren wordt van Feyenoord. “Hoe het ervoor staat? Niet best, dat is gewoon zo.”

Trainer Ruud van Nistelrooij zag afgelopen transferperiode twee van zijn sterspelers vertrekken, terwijl de Eindhovenaren zich pas op Deadline Day verzekerden van de tijdelijke komst van Thorgan Hazard. Waterreus vertelt in een video-item van Voetbal International dat PSV er daarom niet goed voor staat. “Nu ben je er, hoe ik het inschat, alleen maar zwakker op geworden. Sterk was PSV al niet, dus het ziet er niet goed uit.”

De huidige nummer drie van de Eredivisie liet in januari al zeven punten liggen, waardoor de achterstand op koploper Feyenoord vier punten bedraagt. Zondag wacht het duel in De Kuip. Daarna zijn er nog veertien wedstrijden. Als je in De Kuip verliest, kan je een kruis door de titel zetten", aldus Waterreus. "Helemaal omdat je geen elftal hebt dat nog twaalf wedstrijden gaat winnen. Als je verliest sta je zeven punten achter Feyenoord. Met dit elftal ga je dat niet meer inhalen.”

Waterreus dacht dat zijn club dit seizoen eindelijk weer de landstitel zou winnen, maar deze titelaspiraties liepen tijdens de winterse transferwindow een flinke knauw op. “Ik verbaas me erover. De vorige transferperiode leken we de grote winnaar te zijn. Dat heeft, ironisch genoeg, de technisch directeur (John de Jong, red.) de kop gekost.” Zondag wordt de competitiekraker om 14.30 uur afgetrapt en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.