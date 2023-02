Van Nistelrooij: ‘Het verbaast me dat er geen club voor hem is gekomen’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 13:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:05

De kans bestaat dat Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt zondag aan de aftrap verschijnen bij PSV voor de topper tegen Feyenoord. Beide winteraanwinsten zitten bij de selectie en zijn inzetbaar. Negentig minuten is voor het tweetal nog te veel, maar een basisplaats behoort zeker tot de mogelijkheden. Dat zei Ruud van Nistelrooij vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. De PSV-coach stond tevens stil bij het trieste nieuws van collega Thijs Slegers.

PSV begint met een achterstand van vier punten aan het duel met Feyenoord. Volgens Van Nistelrooij is de ploeg van trainer Arne Slot de grote favoriet voor de landstitel. "Vanwege de stabiliteit, het niveau dat ze elke week halen", aldus de PSV-trainer. "Ze hebben nog maar één keer verloren, hebben de selectie in januari bij elkaar kunnen houden en hebben een trainer die er nu voor het tweede jaar zit en verder heeft kunnen bouwen aan zijn team. Daar kan je niet meer voor weglopen."

Bij Feyenoord lijken ze nog niets van een mogelijk kampioenschap te willen weten. "Feyenoord is wel iets te bescheiden daarin, ja", merkt ook Van Nistelrooij. "Maar goed: zij spreken over 'geen woorden maar daden'. Wat moet je dan? Bij ons is het 'eendracht maakt macht', dat houden we ook vol. Dat zij dan wel of niet gaan roepen dat ze de titelfavoriet zijn, dat is aan Feyenoord, maar dat zijn wel de feiten. Het is hoe de kaarten nu liggen. Maar goed, het is nog maar februari, dus laten we zien wat er gaat gebeuren."

Van Nistelrooij sluit niet uit dat hij in De Kuip start met Hazard en Van Aanholt. Laatstgenoemde is de meest logische vervanger van de geschorste Mauro Júnior. "Ik kan ook beslissen dat ze er eerder uitkomen. Negentig minuten is voor beiden momenteel nog te veel, maar door hun ervaring kunnen ze heel belangrijk zijn in een topper. Dus dat is dan een afweging die je maakt. Wat is verstandig: vanaf de bank laten komen of in de basis laten beginnen? Dat ze fit genoeg zijn om een bijdrage te leveren is ieder geval duidelijk. Ze maken een goede indruk op me."

Sangaré

Wat Van Nistelrooij verbaast, is dat zich geen clubs hebben gemeld voor Ibrahim Sangaré. De trainer van PSV verloor met Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) al twee belangrijke spelers, maar had er niet raar van opgekeken als ook aan Sangaré werd getrokken. "Dat vind ik wel een klein wondertje. Ik verbaas me erover dat er niemand voor hem kwam. Ik ben daar heel blij mee, maar ik dacht lange tijd: die club komt vast nog om het hoekje."

Tot slot stond Van Nistelrooij stil bij het verdrietige nieuws rond Thijs Slegers. De manager communicatie, content en perszaken van PSV is ongeneeslijk ziek, zo maakte hij donderdag bekend. "Wij zijn aangeslagen na dat nieuws, dat is duidelijk. Het is een mokerslag. Dat moet je heel goed verwerken met elkaar. Als je gaat inbeelden hoe het voor Thijs en zijn gezin en familie moet zijn, dat is zeer, zeer verdrietig. Dit is nu een dreun, maar hoe hij zich opstelt - in het leven staat en blijft staan - dat is een grote inspiratie voor iedereen hier."