Neville mengt zich in Greenwood-case en brengt zichzelf in verlegenheid

Vrijdag, 3 februari 2023 om 12:55 • Laatste update: 13:10

Gary Neville heeft zichzelf in verlegenheid gebracht met een actie op Twitter. De voormalig voetballer likete een tweet van Nazir Afzal, een voormalig aanklager binnen het Openbaar Ministerie. Afzal reageerde op het nieuws dat alle aanklachten tegen aanvaller Mason Greenwood werden ingetrokken. De Britse advocaat betitelde Greenwood als 'onschuldig' en stelde dat de aanvaller niet schuldig is 'tot zijn schuld is bewezen'. Neville gaf die tweet een like, maar kwam daar later op terug.

I liked a tweet relating to the Mason Greenwood news this afternoon from Nazir Afzal. ( the former director of public prosecutions ). This like is being misinterpreted. It was a clumsy like as I obviously condemn any violence against women. — Gary Neville (@GNev2) February 2, 2023

"Ik vond een tweet met betrekking tot het Mason Greenwood-nieuws van vanmiddag van Nazir Afzal leuk", schrijft Neville. "Deze like wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het was een onhandige like, want ik veroordeel uiteraard elk geweld tegen vrouwen." Eerder op donderdag werd bekend dat het Britse Openbaar Ministerie alle aanklachten tegen Greenwood had laten vallen. Dat gebeurde nadat een kroongetuige in het onderzoek zijn medewerking terugriep. Greenwood kwam sinds het voorval vorig jaar januari geen minuut meer in actie voor United.