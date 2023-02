Clubicoon wordt volledig genegeerd en haalt uit naar Ten Hag: ‘Respectloos’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:58

Erik ten Hag heeft een slechte beurt gemaakt bij Paul Ince. Het clubicoon van Manchester United beschuldigt de Nederlander en zijn technische staf van 'een gebrek aan respect', daar ze hem niet hebben uitgenodigd voor een drankje na de winst in de FA Cup tegen Reading. Ince erkent tot een uur na de wedstrijd met Sir Alex Ferguson te hebben gesproken. Een uitnodiging van de technische staf voor een drankje bleef echter uit.

Het was voor Ince een bijzonder weerzien afgelopen weekend. De manager van Reading nam het uitgerekend op Old Trafford op tegen United in het kader van de FA Cup. Ince maakte onderdeel uit van de ploeg die onder Sir Alex Ferguson grote successen behaalde. Als supporter komt hij nog geregeld terug bij United. Afgelopen zaterdag stond hij echter lijnrecht tegenover zijn oude club als coach van Reading. Hij zag zijn elftal met 3-1 ten onder gaan, maar werd pas na de wedstrijd echt teleurgesteld

Het clubicoon werd uitgenodigd om in de VIP-ruimte te komen. "Dus ikzelf, mijn vrouw en Thomas (zoon, red.) gingen daarheen en brachten een uur met Sir Alex Ferguson door", aldus de Reading-coach. "Het stelde me teleur dat niemand van de staf me binnen vroeg voor een glas wijn. Dat vond ik niet leuk, het is een gebrek aan respect. Wat het resultaat ook is, win, verlies of gelijkspel, je zegt: 'kom langs voor een drankje'. Of het nu wijn of thee is, dat maakt me niet uit."

Ince behoorde tot een van de beste teams van United onder Ferguson en schreef meerdere keren de Premier League op zijn naam. Ondanks zijn grieven met de staf, prees hij het werk van Ten Hag. "Hij heeft de club in korte tijd herrezen. De afgelopen twee tot drie jaar zijn zwaar geweest voor de fans. Ten Hag is begonnen met het overbruggen van dat gat." Ince speelde in totaal 281 keer voor the Mancunians en was daarin 28 keer trefzeker, alvorens hij in 1995 naar Internazionale vertrok.