FC Twente voorziet ‘grote problemen’ voor bekerkraker tegen Ajax

Vrijdag, 3 februari 2023 om 11:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

FC Twente houdt zijn hart vast in aanloop naar de bekerkraker tegen Ajax van aanstaande donderdag. De Tukkers voorzien grote verkeerschaos gezien de landelijke staking in het openbaar vervoer. Door de staking rijden er vermoedelijk geen treinen en bussen, waardoor Twente-supporters voor alternatief vervoer moeten zorgen. Dat kan vanwege het tijdstip (18.45 uur) tot de nodige problemen leidden.

Fans van FC Twente maken tijdens thuiswedstrijden veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer, daar de dienstregeling nauwkeurig is afgestemd en de trein pal voor De Grolsch Veste stopt. Tegen Ajax gaat die vlieger echter niet op, daar de vakbonden in het openbaar vervoer een landelijke staking hebben aangekondigd. "De verwachting is dat deze situatie rondom de wedstrijd zal leiden tot grote verkeersproblemen rondom De Grolsch Veste", spreekt algemeen directeur Paul van der Kraan zijn zorgen uit.

FC Twente geeft supporters die met de auto komen mee om rekening te houden met een langere reistijd. De club kan nog niet verzekeren dat er pendelbussen rijden vanaf het naastgelegen parkeerterrein van de Universiteit. Fans worden aangeraden om eerder van huis te vertrekken om de drukte voor te zijn. Het bekerduel met Ajax is uitverkocht, wat betekent dat alle 30.000 beschikbare kaarten vergeven zijn. Donderdagochtend zijn de laatste tickets over de toonbank gegaan.

Boete

Naast de voorspelde verkeerschaos maakt Van der Kraan ook melding van een boete die de club opgelegd heeft gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. FC Twente heeft zich niet gehouden aan de tabaks- en rookwarenwet, die voorschrijft dat het sinds 2020 verboden is om te roken in de stadions in Nederland. Inspecteurs hebben eerder dit seizoen een overtreding geconstateerd. Over de hoogte van de boete worden geen uitspraken gedaan.