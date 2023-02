Hint op Oranje wordt weggelachen: ‘Als je net vier wedstrijden prima speelt...’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:22

Mats Wieffer is te spreken over zijn eigen ontwikkeling. De 23-jarige middenvelder moest even wennen toen hij afgelopen zomer bij Feyenoord binnenkwam, maar vindt zichzelf inmiddels een stuk brutaler geworden. Dat het al genoeg zou zijn voor een plek bij het Nederlands elftal, vindt hij echter te ver gaan. "Het zou een droom zijn, maar is nu nog niet realistisch", stelt Wieffer tegenover ESPN.

Vanwege het vele blessureleed bij Feyenoord kreeg Wieffer half januari zijn eerste basisplaats toebedeeld van Arne Slot. Daarvoor moest de middenvelder uit Borne het doen met enkel invalbeurten. Wieffer maakte direct indruk en verdween sindsdien niet meer bij de eerste elf. "Ik ben tevreden over hoe het nu gaat", zegt hij dan ook. "Toen ik hier net kwam, had ik echt die bewijsdrang om mij te laten zien. Dan wil ik van mezelf dat ik alles goed doe. Ik wilde zo snel mogelijk laten zien dat ik hier hoor. Dan gaf ik soms een verkeerde bal en ging dat weer in mijn hoofd zitten. Nu gaat dat beter en ben ik rustiger."

De kat uit de boom kijken doet Wieffer dan ook niet meer, zo zegt hij. "Ik ben brutaler geworden. Je speelt in het begin toch met grotere spelers. En dan ben ik meer op de achtergrond. Op dat moment laat je hen de balletjes spelen. Nu ben ik veeleisend geworden." Wieffer speelde voor dit seizoen nog bij Excelsior, waar hij alleen ervaring opdeed op een niveau lager. Stadgenoot Feyenoord zag echter voldoende potentie om maximaal één miljoen euro te betalen voor de middenvelder.

Dat lijkt zich inmiddels dubbel en dwars uit te betalen voor de Stadionclub. Wieffer ontpopt zich als bekwaam balafpakker op het middenveld. Of hij al aanspraak maakt op een Oranje-oproep? "Dat vind ik wel heel erg hard van stapel lopen", lacht Wieffer. "Zeker als je net drie á vier wedstrijden prima speelt. Het zou een droom zijn maar is nu nog niet realistisch." Wieffer staat vooralsnog op zestien duels in Feyenoord 1, waarin hij één treffer en twee assists verzorgde. Hij staat nog tot medio 2026 onder contract in Rotterdam-Zuid.