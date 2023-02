Crisis compleet: Mark-Jan Fledderus vertrekt per direct bij FC Groningen

Vrijdag, 3 februari 2023 om 09:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

FC Groningen en technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaan per direct uit elkaar, zo laat de hekkensluiter van de Eredivisie vrijdagochtend weten. De voormalig speler werd in 2019 aangesteld als technisch eindverantwoordelijke bij de Trots van het Noorden. Fledderus wordt de sportieve malaise verweten waar de club zich momenteel in bevindt. Volgens algemeen directeur Wouter Gudde is er geen vertrouwen om langer met elkaar door te gaan.

In februari 2019 werd Fledderus aangesteld bij FC Groningen als technisch directeur, nadat hij bij Heracles Almelo uitstekend werk had geleverd als technisch manager. De voormalig profvoetballer diende als opvolger van Ron Jans. Fledderus nam onder meer Frank Wormuth mee uit Almelo, maar zag toe hoe de Duitser geen sportieve successen wist te behalen. Ook onder zijn opvolger Dennis van der Ree blijven de resultaten uit. Groningen staat laatste in de Eredivisie en moet vrezen voor degradatie.

Fledderus zegt in een reactie altijd maar één doel te hebben gehad. "Het belang dienen van FC Groningen. Ik ben een vechter en een knokker en geef nooit op, maar ik begrijp ook dat op een bepaald moment de uitkomst kan zijn dat je uit elkaar gaat. Ik ben altijd strijdvaardig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op. FC Groningen zal voor mij altijd speciaal blijven, dat was ook de reden dat ik hier in 2019 naartoe ben gekomen. Ik gun oprecht alles en iedereen bij de club het allerbeste voor de toekomst."

Volgens algemeen directeur Gudde zat er niets anders op dan de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. "Wij zijn continu in gesprek met elkaar om te kijken wat er wel en wat er niet goed gaat. Zo ook weer na de afgelopen transferwindow. Voor ons was de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen en perspectief is om de samenwerking voort te zetten. Dat vinden wij uitermate vervelend, want wij zijn Mark-Jan heel veel dank verschuldigd. Hij heeft ons in een financieel zeer moeilijke fase van de club enorm geholpen met hele goede transfers. Die credits verdient hij absoluut."