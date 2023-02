Bayern München had zeer opvallende reden voor blokkeren transfer Pavard

Vrijdag, 3 februari 2023 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

Benjamin Pavard had op de laatste dagen van de winterse transferwindow de mogelijkheid om naar Internazionale te verkassen. De verdediger leeft al een tijdje in onmin met der Rekordmeister en lijkt niet van plan om zijn tot volgend jaar zomer lopende contract te verlengen. Inter zag de Fransman graag komen, maar daar stak Bayern bewust een stokje voor. In dat geval zou Milan Skriniar namelijk naar Paris Saint-Germain vertrekken, de eerstvolgende tegenstander van Bayern in de Champions League.

Volgens de Spaanse sportkrant Relevo was Pavard op 30 en 31 januari dicht bij een transfer naar Internazionale om het mogelijke vertrek van Skriniar op te vangen. Inter deed een voorstel om de rechtsback met onmiddellijke ingang over te nemen ter vervanging van Skriniar. Laatstgenoemde is al akkoord over een transfer naar PSG komende zomer. Bij de komst van Pavard zou dat echter kunnen worden omgezet in een winterse transfer. Dat zag Bayern niet zitten.

Der Rekordmeister wilde namelijk niet dat de Franse grootmacht zich in aanloop naar de dubbele Champions League-ontmoeting extra zou versterken. Pavard zou zelf wel oren hebben gehad naar een vroegtijdig vertrek en had zijn zinnen gezet op een transfer naar Inter. Ook Barcelona heeft zijn interesse in de Frans international kenbaar gemaakt. Pavard heeft echter al vaker aangegeven graag in het hart van de defensie te willen spelen en heeft die mogelijkheid bij Inter.

Door het besluit van Bayern neemt de kans op speelminuten voor Noussair Mazraoui verder af. De Fransman geldt als grootste concurrent van de voormalig Ajacied en verscheen woensdagavond aan de aftrap voor het bekerduel met FSV Mainz 05 (0-4). Het valt te bezien of Mazraoui zich na zijn blessure weer in het elftal weet te knokken. De Marokkaans international kwam voor het laatst in actie op het WK. De rechtsback kwam dit seizoen in achttien officiële wedstrijden in actie, waarin hij drie assists afleverde.