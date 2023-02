‘Het type spel dat Peter Bosz wil spelen is te lastig voor dit Ajax’

Vrijdag, 3 februari 2023 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:55

Marciano Vink kijkt er niet raar van op dat Peter Bosz niet tussentijds is ingevlogen bij Ajax. Donderdag maakte de club bekend dat John Heitinga het seizoen afmaakt als hoofdtrainer, waarbij Dwight Lodeweges als ervaren assistent moet fungeren. De roep om Bosz zal daardoor voorlopig weer iets afnemen. Volgens Vink is het spel dat Bosz wil spelen te lastig voor de huidige selectie van Ajax, zo vertelt hij bij Voetbalpraat.

Vink kan de keuze voor Heitinga wel begrijpen. "Hij heeft de gunfactor van de supporters, niet onbelangrijk in Amsterdam, en is een trainer die beslissingen zou kunnen nemen die voor Schreuder heel moeilijk lagen met allerlei belangen die er speelden", aldus de analist. "Calvin Bassey bijvoorbeeld. Dat is een aankoop van Schreuder, heeft heel veel geld gekost. Als een nieuwe trainer de beslissing wel kan nemen om hem ernaast te zetten, denk ik dat het voor Heitinga wellicht een iets makkelijkere job is."

Volgens Vink is het zelfs niet uitgesloten dat Heitinga ook na de zomer aanblijft als eindverantwoordelijke bij Ajax. "Als het heel erg goed gaat, dat betekent plaatsing voor de Champions League of misschien zelfs kampioen worden, is er toch geen noodzaak voor Ajax om een andere coach aan te stellen? Hij krijgt de tijd om de groep naar zijn hand te zetten. Mocht hij erin slagen om de Champions League te halen, dan denk ik persoonlijk dat het geen noodzaak is om er een bekendere naam neer te zetten en maar te kijken of dat gaat werken."

Presentator Wouter Bouwman weet dat zowel Bosz als Frank de Boer niet zijn benaderd. Tafelgenoot Leonne Stentler had Bosz wel een 'logische optie' gevonden. "Eigenlijk is dit een vrij half jaar om op te bouwen. Dat heeft hij nodig met zijn speelstijl. Ik zag het wel voor me dat hij terug zou komen. Best interessant dat hij niet is gepeild", aldus de oud-voetbalster. Bij RTL liet Stentler eerder deze week de naam van Sarina Wiegman vallen. De analiste stelde dat de voormalig bondscoach van de Oranjeleeuwinnen perfect zou functioneren in het mannenvoetbal.

Vink kijkt er niet raar van op dat Bosz niet is benaderd. "Ik ben best wel een voorstander van Bosz. Alleen is het type spel dat Bosz wil spelen te lastig voor deze groep. De achterhoede, de restverdediging... Dan krijg je een soort discrepantie in het feit wat je wil en wat de groep aankan. Ik weet niet of je dat moet willen als coach. Hij gaat aanvallend toch zijn accenten leggen. Ik ben bang dat het achterin en misschien op het middenveld echt te broos is. Laat Heitinga dit seizoen gewoon afmaken en kijken waar het eindigt. Deze groep heeft nu rust en duidelijkheid nodig."