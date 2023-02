Plannen AC Milan met Dest zijn kraakhelder na nieuw pijnlijk signaal

Vrijdag, 3 februari 2023 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:16

Sergiño Dest lijkt steeds verder weg te zakken in de pikorde bij AC Milan. De vleugelverdediger is door de Italiaanse club niet ingeschreven voor het restant van de Champions League, weet Fabrizio Romano. De afgelopen zomer van Schalke 04 overgekomen Malick Thiaw neemt zijn plek in. Ook Zlatan Ibrahimovic zien we dit jaar niet terug in het miljardenbal. Stafano Pioli zal zijn afwezigheid in een later stadium toelichten.

Dest kampt sinds kort met een spierblessure en bleef om die reden negentig minuten op de bank in de met 5-2 verloren competitiewedstrijd tegen Sassuolo afgelopen weekend. De clubleiding van AC Milan heeft echter aangegeven niet tevreden te zijn over de prestaties van de Amerikaans international en kiest er nu dus voor om de 21-jarige Thiaw voorrang te verlenen. Laatstgenoemde kwam afgelopen zomer voor zeven miljoen euro over van Schalke en staat sindsdien op vier officiële wedstrijden voor i Rossoneri.

Voor Dest lijkt zijn tijdelijke verblijf in Milaan uit te draaien op een teleurstelling, nu hij op het hoogste Europese podium niet nodig is. De rechtsback kan na dit seizoen voor twintig miljoen euro worden overgenomen van Barcelona. La Gazzetta dello Sport schreef anderhalve week geleden echter dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de koopoptie gelicht gaat worden. Dest, die dit seizoen in veertien officiële wedstrijden in actie kwam, ligt bij Barça nog vast tot medio 2025.

Ibrahimovic

Op de lijst met 22 namen ontbreekt tevens de naam van Ibrahimovic. De Zweed wordt al het hele jaar geteisterd door blessureleed en maakte afgelopen halfjaar ook al geen deel uit van de Champions League-selectie. Pioli zal zijn afwezigheid op korte termijn verder toelichten, klinkt het in de Italiaanse media. De eveneens geblesseerde Mike Maignan, die zijn laatste wedstrijd speelde op 18 september, kan tot 24 uur voor het duel met Tottenham Hotspur nog worden ingeschreven.