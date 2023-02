VZ Totaalvoetbal: het volledige televisieschema van dit weekend op een rij

Vrijdag, 3 februari 2023 om 14:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

In dit wekelijkse overzicht wordt er voorbeschouwd op de topwedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Onder iedere 'wedstrijd van de week' is per competitie het volledige programma te lezen met daarachter – indien relevant – de uitzendinformatie. Onderaan is op volgorde van tijd het volledige wedstrijdaanbod van het aanstaande weekend op ESPN, Ziggo Sport en Viaplay terug te lezen. In dat overzicht zijn ook de Jupiler Pro League, Süper Lig en Liga NOS meegenomen. Helemaal onderaan staat, wederom op volgorde van tijd, een gemengd overzicht van alle wedstrijden die dit weekend op bovengenoemde zenders te zien zijn: totaalvoetbal.

Nederland: Eredivisie & Keuken Kampioen Divisie

Eredivisie

Wedstrijd van de week: Feyenoord - PSV (Zondag, 14.30 uur. ESPN 1)

Op zondag staat er in De Kuip met Feyenoord - PSV een onvervalste topper op het programma. De Eredivisie lijkt spannender dan ooit te worden met vijf clubs die nog een reële kans op het kampioenschap hebben. Feyenoord heeft momenteel de beste papieren. De Rotterdammers staan met 42 punten bovenaan, al wist de ploeg van trainer Arne Slot de laatste twee wedstrijden tegen Ajax (1-1) en FC Twente (1-1) ondanks een voorsprong niet over de streep te trekken. Tegen de Tukkers maakte Santiago Giménez zijn basisplaats waar door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. De Mexicaan zal daarom vermoedelijk ook tegen PSV starten. Feyenoord leed zijn enige nederlaag dit seizoen in de Eredivisie uitgerekend tegen de Eindhovenaren. In het Philips Stadion werd het na een spectaculaire wedstrijd 4-3.

PSV kent een wisselvallig seizoen. Zo werd er onder meer verloren van FC Emmen, SC Cambuur en FC Groningen, maar desondanks doet de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij volop mee in de titelstrijd. Thorgan Hazard werd op de slotdag van de transfermarkt gehuurd van Borussia Dortmund, waardoor Van Nistelrooij zijn gewenste vleugelspeler binnen heeft. Het is onduidelijk of Hazard zal starten in De Kuip, maar de Belg is fit. PSV heeft geen al te best verleden in De Kuip. De laatste keer dat de Noord-Brabanders in Rotterdam-Zuid wisten te winnen was begin 2018. Vorig seizoen leek het PSV te lukken om te winnen in De Kuip, maar Cyriel Dessers maakte toen de treffers van Cody Gakpo ongedaan: 2-2. Daarmee werd de titelstrijd in het voordeel van Ajax beslist. PSV moet het zondag stellen zonder de geschorste Mauro Júnior.

Volledig programma Eredivisie

Vrijdag

20.00 uur: Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam (ESPN 2)

Zaterdag

18.45 uur: FC Volendam - AZ (ESPN 2)

20.00 uur: FC Utrecht - sc Heerenveen (ESPN 1)

20,00 uur: FC Emmen - Vitesse (ESPN 3)

21.00 uur: Excelsior - RKC Waalwijk (ESPN 2)

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - Ajax (ESPN 2)

14.30 uur: Feyenoord - PSV (ESPN 1)

14.30 uur: Go Ahead Eagles - NEC (ESPN 3)

16.45 uur: FC Groningen - FC Twente (ESPN 2)

Keuken Kampioen Divisie

Wedstrijd van de week: Roda JC Kerkrade - MVV Maastricht (Zondag, 12.15 uur. Geen live-uitzending)

Er staat zondag veel op het spel tijdens de Limburgse derby. Roda JC Kerkrade staat achtste en heeft zich daarmee virtueel genesteld op een positie goed voor de play-offs. Het is dit jaar echter dringen geblazen in de strijd om die plek. Zo hijgen onder meer NAC Breda en Willem II de Kerkradenaren in de nek. Afgelopen speelronde kwam Roda net tekort om een punt af te snoepen van koploper PEC Zwolle, maar desondanks is de stijgende lijn de laatste weken zichtbaar. Roda wist voor de wedstrijd tegen PEC zeven punten uit drie wedstrijden te behalen. Eerder dit seizoen werd het in De Geusselt 1-1 na een late gelijkmaker van Romano Postema, die dit seizoen vier keer het net wist te vinden namens Roda. Collega-spits Dylan Vente heeft er veertien gemaakt is daarmee topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Bij MVV Maastricht is er allesbehalve sprake van een stijgende lijn. De ploeg van trainer Maurice Verberne begon het seizoen voortreffelijk en mocht zelfs even denken aan directe promotie, maar inmiddels is MVV terug te vinden op de zesde plek. De Maastrichtenaren wisten de laatste vijf wedstrijden niet te winnen, waardoor de voorsprong op Roda nu slechts vier punten bedraagt. Een nieuwe nederlaag van MVV kan aan het einde van de rit betekenen dat de ploeg de play-offs helemaal niet haalt. De Sterrendragers versterkten zich deze transferperiode met Rayan El Azrak. De aanvallende middenvelder werd vorig jaar namens FC Utrecht verhuurd aan VVV-Venlo en voor die club maakte El Azrak op 4 februari 2022 een hattrick in de met 0-5 gewonnen wedstrijd tegen MVV. Sinds afgelopen zomer was de Amsterdammer transfervrij.

Volledig programma Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag

20.00 uur: ADO Den Haag - NAC Breda (ESPN 3 & ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Almere City - Jong PSV (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: FC Dordrecht - FC Eindhoven (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: De Graafschap - Telstar (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Heracles Almelo - Jong FC Utrecht (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Jong AZ - VVV-Venlo (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: TOP Oss - FC Den Bosch (ESPN 1, schakelkanaal)

20.00 uur: Willem II - Helmond Sport (ESPN 1, schakelkanaal)

Zondag

12.15 uur: Roda JC Kerkrade - MVV Maastricht

Maandag

20.00 uur: Jong Ajax - PEC Zwolle

20.00 uur: Willem II - FC Eindhoven (Inhaalduel speelronde 21, ESPN 1)

Engeland: Premier League

Wedstrijd van de week: Tottenham Hotspur - Manchester City (Zondag, 17.30 uur. Viaplay)

Tottenham Hotspur moet alle zeilen bijzetten om zich volgend seizoen te verzekeren van Champions League-voetbal. De Londenaren staan momenteel vijfde, terwijl ploegen als Brighton & Hove Albion, Liverpool en Chelsea ook nog altijd hopen op een plek bij de top vier. Manager Antonio Conte heeft er met het binnenhalen van Oranje-international Arnaut Danjuma een nieuwe smaak bij in de voorhoede. De aanvaller begon zijn nieuwe avontuur sterk, door als invaller te scoren in de FA Cup-wedstrijd tegen Preston North End. In eigen stadion kunnen the Spurs bouwen op uitstekende statistieken tegen City. De laatste drie thuisduels met City werden allemaal gewonnen zonder daarbij een tegendoelpunt te incasseren. Spits Harry Kane staat op 199 goals in de Premier League en kan dus tegen City zijn 200ste maken.

Bij de ploeg van manager Josep Guardiola zal Nathan Aké een van de verdedigers zijn die Kane van zijn mijlpaal af moet houden. De verdediger steekt in bloedvorm en maakte onlangs in de FA Cup het enige doelpunt in het duel met Liverpool. Bovendien kreeg de mandekker de laatste tijd de voorkeur boven João Cancelo, die met een overstap naar Bayern München eieren voor zijn geld koos. De doelpunten van City in het Tottenham Hotspur Stadium worden verwacht van Erling Braut Haaland. De Noor lijkt niet afgestopt te kunnen worden en staat inmiddels op 25 doelpunten in de Premier League. Tijdens de eerdere ontmoeting met Tottenham dit seizoen in het Etihad Stadium werd het na een 0-2 ruststand uiteindelijk 4-2 voor City. Haaland, die dit seizoen al vier hattricks liet noteren, scoorde toen 'slechts' twee keer.

Volledig programma Premier League

Vrijdag

21.00 uur: Chelsea - Fulham (Viaplay)

Zaterdag

13.30 uur: Everton - Arsenal (Viaplay)

16.00 uur: Aston Villa - Leicester City (Viaplay)

16.00 uur: Brentford - Southampton (Viaplay)

16.00 uur: Brighton & Hove Albion - Bournemouth (Viaplay)

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Liverpool (Viaplay)

16.00 uur: Manchester United - Crystal Palace (Viaplay)

18.30 uur: Newcastle United - West Ham United (Viaplay)

Zondag

15.00 uur: Nottingham Forest - Leeds United (Viaplay)

17.30 uur: Tottenham Hotspur - Manchester City (Viaplay)

Spanje: LaLiga

Wedstrijd van de week: Barcelona - Sevilla (Zondag, 21.00 uur, Ziggo Sport)

Het gaat Barcelona de laatste tijd voor de wind. De ploeg van trainer Xavi is koploper in LaLiga en staat vijf punten los op naaste achtervolger Real Madrid. Barcelona probeerde op de slotdag van de transfermarkt Sofyan Amrabat naar het Spotify Camp Nou te halen, maar tot teleurstelling van de Marokkaans international ging die overstap niet door. Hij had op het middenveld een kompaan van Frenkie de Jong kunnen worden, die de laatste wedstrijden verzekerd is van een basisplaats. Robert Lewandowski keerde woensdag terug van een schorsing voor het duel bij Real Betis. In Sevilla was de Poolse doelpuntenmachine gelijk goed voor een treffer. De basisplaats van de routinier ging ten koste van Ansu Fati en zondag wordt er niet anders verwacht.

Bij Sevilla loopt het dit seizoen beduidend minder. De Andalusiërs staan dertiende en hebben slechts twee punten meer dan nummer achttien Cádiz. Toch valt er de laatste weken een stijgende lijn waar te nemen, daar de ploeg drie van zijn laatste vier LaLiga-wedstrijden in winst wist om te zetten. Ondanks de aanwezigheid van de nodige grote namen komt de ploeg van trainer Jorge Sampaoli moeilijk tot scoren. Het is aan onder meer Karim Rekik en Nemanja Gudelj om Lewandowski en co van het scoren af te houden. Sevilla versterkte zich in de winter onder meer met Lucas Ocampos en Bryan Gil. Laatstgenoemde leek in een eerder stadium op weg te zijn naar PSV, maar daar kwam het niet van. De Spanjaard zal het Philips Stadion binnenkort wel zien, daar Sevilla de tegenstander van de Eindhovenaren in de Europa League is.

Volledig programma LaLiga

Vrijdag

21.00 uur: Athletic Club - Cádiz (Ziggo Sport Voetbal)

Zaterdag

14.00 uur: Espanyol - Osasuna (Ziggo Sport Voetbal)

16.15 uur: Elche - Villarreal (Ziggo Sport Voetbal)

20.00 uur: Atlético Madrid - Getafe (Ziggo Sport Voetbal)

21.00 uur: Real Betis - Celta de Vigo (Ziggo Sport Voetbal)

Zondag

14.00 uur: Real Mallorca - Real Madrid (Ziggo Sport Select)

16.15 uur: Girona - Valencia (Ziggo Sport Racing)

18.30 uur: Real Sociedad - Real Valladolid (Ziggo Sport Docu)

21.00 uur: Barcelona - Sevilla (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Maandag

21.00 uur: Rayo Vallecano - Almería (Ziggo Sport & Ziggo Sport Voetbal)

Duitsland: Bundesliga

Wedstrijd van de week: Borussia Dortmund - SC Freiburg (Zaterdag, 15.30 uur. Viaplay)

Mede door het vele puntenverlies van Bayern München ligt de titelstrijd in de Bundesliga helemaal open. De Beierse formatie leidt de dans nog wel, maar met een voorsprong van slechts drie punten op nummer vier Borussia Dortmund valt er nog weinig zinnigs te zeggen over het einde van de competitie. De ploeg van trainer Edin Terzic is uitstekend de WK-break uitgekomen met negen punten uit drie wedstrijden. De ploeg kreeg de afgelopen tijd een flinke boost door de terugkeer van Sébastien Haller. De voormalig Ajacied heeft in de spits concurrentie van onder meer Youssoufa Moukoko, die zijn contract na vele transfergeruchten verlengde tot medio 2026. Dortmund verloor dit seizoen in eigen huis alleen van Werder Bremen (2-3), waardoor de vooruitzichten op een goed resultaat zonnig zijn.

Freiburg, de nummer vijf van de Bundesliga, hervatte de Bundesliga met een smadelijke 6-0 nederlaag bij het VfL Wolfsburg van Micky van de Ven, maar wist zich in de laatste twee wedstrijden te herstellen met een gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt (1-1) en een overwinning op Augsburg (3-1). De ploeg van trainer Christian Streich, waar Oranje-international Mark Flekken de onbetwiste eerste doelman is, doet het de laatste jaren uitstekend. Na de promotie naar de Bundesliga in 2016 heeft de ploeg de weg omhoog op de ranglijst gevonden. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd tegen Dortmund in een 1-3 nederlaag. Michael Gregoritsch en Vincenzo Grifo moeten voor de doelpunten zorgen in het Signal Iduna Park. Laatstgenoemde is met negen treffers topscorer van die Breisgau-Brasilianer.

Volledig programma Bundesliga

Vrijdag

20.30 uur: Augsburg - Bayer Leverkusen (Viaplay)

Zaterdag

15.30 uur: VfL Bochum - Hoffenheim (Viaplay)

15.30 uur: Borussia Dortmund - SC Freiburg (Viaplay)

15.30 uur: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (Viaplay)

15.30 uur: 1. FC Köln - RB Leipzig (Viaplay)

15.30 uur: Union Berlin - FSV Mainz 05 (Viaplay)

18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (Viaplay)

Zondag

15.30 uur: VfB Stuttgart - Werder Bremen (Viaplay)

17.30 uur: VfL Wolfsburg - Bayern München (Viaplay)

Italië: Serie A

Wedstrijd van de week: Internazionale - AC Milan (Zondag, 20.45 uur. Ziggo Sport Voetbal)

Zowel Internazionale als AC Milan lijkt de landstitel uit het hoofd te moeten zetten. De Milanese rivalen hebben een achterstand van respectievelijk dertien en vijftien punten op koploper Napoli. Inter begon de competitiehervatting na de WK-break nog sterk, maar de thuisnederlaag tegen Empoli (0-1) heeft er flink ingehakt bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Prioriteit voor beide ploegen is om zich aan het einde van het seizoen te verzekeren van een Champions League-ticket. Naast Napoli, Inter en Milan zijn ook Lazio, Atalanta en AS Roma in de race voor het felbegeerde ticket. Toch staat de Milanese derby los van dat alles. Onlangs was Inter nog met 0-3 te sterk voor Milan, dat zich in zijn – op papier – thuiswedstrijd zal willen revancheren.

Milan kende een interessante voorbereiding op de Derby della Madonnina. De ploeg van trainer Stefano Pioli wist zijn laatste vier wedstrijden in de Serie A niet te winnen, werd in de achtste finale van de Coppa Italia uitgeschakeld door Torino (0-1 na verlenging) en verloor de strijd om de Super Coppa met 0-3 van Inter. Milan heeft dus wat goed te maken tegen zijn stadgenoot en om dat te bewerkstelligen hebben Pioli en zijn staf besloten dat de selectie zaterdag overnacht op trainingscomplex Milanello. Normalter reizen i Rossoneri vanaf een hotel naar San Siro, maar vanwege de slechte resultaten hoopt Pioli een schokeffect teweeg te brengen. De oefenmeester kan zondag niet beschikken over Sergiño Dest. De in Almere geboren Amerikaans international kampt met een spierblessure.

Volledig programma Serie A

Zaterdag

15.00 uur: Cremonese - Lecce

18.00 uur: AS Roma - Empoli

20.45 uur: Sassuolo - Atalanta (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Zondag

12.30 uur: Spezia - Napoli (Ziggo Sport Voetbal)

15.00 uur: Torino - Udinese

18.00 uur: Fiorentina - Bologna

20.45 uur: Internazionale - AC Milan (Ziggo Sport Voetbal)

Maandag

18.30 uur: Hellas Verona - Lazio (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

20.45 uur: AC Monza - Sampdoria

Dinsdag

20.45 uur: Salernitana - Juventus (Ziggo Sport Voetbal)

Frankrijk: Ligue 1

Wedstrijd van de week: Paris Saint-Germain - Toulouse (Zaterdag. 17.00 uur. Ziggo Sport Docu)

Paris Saint-Germain wist woensdag met 1-3 te winnen bij Montpellier, maar na afloop van de wedstrijd ging het vooral over Kylian Mbappé. Nadat hij eerst tot twee keer toe een penalty had gemist, werd hij bij een passeeractie hard geraakt door Léo Leroy. PSG bevestigde donderdag dat de steraanvaller drie weken nodig heeft om te herstellen van zijn dijbeenblessure. Onder meer het heenduel in de Champions League tegen Bayern München op 14 februari gaat daardoor aan de neus van de Fransman voorbij. De man in vorm tegen Montpellier, Fabián Ruiz, is er wel bij. De Spanjaard maakte de 0-2 en had een een Messi-achtige assist in huis op Lionel Messi zelf. Ondanks de afwezigheid van Mbappé zijn de Parijzenaren zaterdag de duidelijke favoriet, alleen al omdat PSG in de Ligue 1 de laatste 32 thuiswedstrijden ongeslagen is.

Vanuit Nederlands perspectief is de wedstrijd in het Parc des Princes een interessante. Toulouse heeft met Stijn Spierings, Branco van den Boomen, Saïd Hamulic, Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal vijf geboren Nederlanders in huis, al speelt laatstgenoemde voor het Marokkaanse nationale team. Toulouse won vier van zijn laatste vijf Ligue 1-duels en plaatste zich ook voor de achtste finale van de Coupe de France. Woensdag won de ploeg van trainer Philippe Montanier met 4-1 van Troyes. Dallinga verzorgde de openingstreffer en had daarmee zijn zevende goal van het seizoen te pakken. Grote man tegen Troyes was echter Van den Boomen, die naast zijn rake strafschop twee assists in huis had. De Eindhovenaar staat momenteel op zeven assists en hoeft in dat klassement alleen voorrang te verlenen aan Jonathan Clauss (acht), Neymar en Messi (beiden tien).

Volledig programma Ligue 1

Zaterdag

17.00 uur: Paris Saint-Germain - Toulouse (Zaterdag, 17.00 uur. Ziggo Sport Docu)

19.00 uur: Troyes - Olympique Lyon

21.00 uur: Stade Rennes - Lille OSC

Zondag

13.00 uur: Clermont Foot - AS Monaco

15.00 uur: AC Ajaccio - Nantes

15.00 uur: AJ Auxerre - Stade Reims

15.00 uur: Lorient - Angers

15.00 uur: Strasbourg - Montpellier

17.05 uur: Stade Brest - RC Lens

20.45 uur: Olympique Marseille - OGC Nice

Volledig televisieschema

Totaalvoetbal

Vrijdag

20.00 uur: Keuken Kampioen Divisie-schakelkanaal (ESPN 1)

20.00 uur: Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam (ESPN 2)

20.00 uur: ADO Den Haag - NAC Breda (ESPN 3)

20.30 uur: Augsburg - Bayer Leverkusen (Viaplay)

21.00 uur: Chelsea - Fulham (Viaplay)

21.00 uur: Athletic Club - Cádiz (Ziggo Sport Voetbal)

Zaterdag

13.30 uur: Everton - Arsenal (Viaplay)

14.00 uur: Espanyol - Osasuna (Ziggo Sport Voetbal)

15.30 uur: VfL Bochum - Hoffenheim (Viaplay)

15.30 uur: Borussia Dortmund - SC Freiburg (Viaplay)

15.30 uur: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (Viaplay)

15.30 uur: 1. FC Köln - RB Leipzig (Viaplay)

15.30 uur: Union Berlin - FSV Mainz 05 (Viaplay)

16.00 uur: Aston Villa - Leicester City (Viaplay)

16.00 uur: Brentford - Southampton (Viaplay)

16.00 uur: Brighton & Hove Albion - Bournemouth (Viaplay)

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Liverpool (Viaplay)

16.00 uur: Manchester United - Crystal Palace (Viaplay)

16.15 uur: Elche - Villarreal (Ziggo Sport Voetbal)

17.00 uur: Paris Saint Germain - Toulouse (Ziggo Sport Docu)

18.30 uur: Newcastle United - West Ham United (Viaplay)

18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (Viaplay)

18.45 uur: FC Volendam - AZ (ESPN 2)

19.00 uur: Benfica - Casa Pia (Ziggo Sport Docu)

20.00 uur: Atlético Madrid - Getafe (Ziggo Sport Voetbal)

20.00 uur: FC Utrecht - sc Heerenveen (ESPN 1)

20.00 uur: FC Emmen - Vitesse (ESPN 3)

20.45 uur: Sassuolo - Atalanta (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

21.00 uur: Real Betis - Celta de Vigo (Ziggo Sport Voetbal)

21.00 uur: Excelsior - RKC Waalwijk (ESPN 2)

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - Ajax (ESPN 2)

12.30 uur: Spezia - Napoli (Ziggo Sport Voetbal)

13.30 uur: Royal Antwerp - Club Brugge (Ziggo Sport Racing)

14.00 uur: Real Mallorca - Real Madrid (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

14.30 uur: Feyenoord - PSV (ESPN 1)

14.30 uur: Go Ahead Eagles - NEC (ESPN 3)

15.00 uur: Nottingham Forest - Leeds United (Viaplay)

15.30 uur: VfB Stuttgart - Werder Bremen (Viaplay)

16.15 uur: Girona - Valencia (Ziggo Sport Racing)

16.45 uur: FC Groningen - FC Twente (ESPN 2)

17.00 uur: Galatasaray - Trabzonspor (Ziggo Sport Voetbal)

17.30 uur: VfL Wolfsburg - Bayern München (Viaplay)

17.30 uur: Tottenham Hotspur - Manchester City (Viaplay)

18.30 uur: Real Sociedad - Real Valladolid (Ziggo Sport Docu)

18.30 uur: AA Gent - Racing Genk (Ziggo Sport Racing)

20.45 uur: Internazionale - AC Milan (Ziggo Sport Voetbal)

21.00 uur: Barcelona - Sevilla (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

Maandag

18.30 uur: Hellas Verona - Lazio (Ziggo Sport & Ziggo Sport Select)

20.00 uur: Willem II - FC Eindhoven (Inhaalduel speelronde 21, ESPN 1)

21.00 uur: Rayo Vallecano - Almería (Ziggo Sport & Ziggo Sport Voetbal)

Dinsdag

20.45 uur: Salernitana - Juventus (Ziggo Sport Voetbal)