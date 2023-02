Vinícius Júnior scoort en incasseert doldwaze tackle tijdens jubileumduel

Donderdag, 2 februari 2023 om 22:58 • Guy Habets • Laatste update: 23:48

Real Madrid blijft in het spoor van Barcelona. De formatie van trainer Carlo Ancelotti was de hele wedstrijd beter dan Valencia, maar wist pas na rust het verschil te maken: 2-0. Marco Asensio en Vinícius Júnior zorgden voor de doelpunten, terwijl de wedstrijd nog ontsierd werd door Gabriel Paulista. De stoppen sloegen door bij de verdediger van Valencia, die naar Vinícius schopte en een directe rode kaart te zien kreeg.

Valencia trad nog zonder nieuwe hoofdtrainer aan in de Spaanse hoofdstad. Na het ontslag van Gennaro Gattuso op maandag schoof de clubleiding Voro als interim-trainer naar voren en die zwaaide ook donderdagavond nog de scepter bij los Che. Hij had in zijn selectie geen plaats voor Justin Kluivert, die last heeft van een spierblessure. Real Madrid trad aan in de sterkste opstelling en dus was er ook een basisplaats voor Vinícius. Hij speelde op 22-jarige leeftijd al zijn tweehonderdste wedstrijd voor De Koninklijke.

De overwinning van Barcelona op Real Betis van woensdagavond (1-2) maakte dat Real alleen aan een driepunter genoeg had om de titeldroom levend te houden. De druk op Valencia werd dan ook meteen opgevoerd en na ruim een kwartier veerde Estadio Santiago Bernabéu op. Na een goede terugtrekbal vanaf de achterlijn werd Asensio in stelling gebracht, maar die scoorde in vrijstaande positie niet. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door Gabriel Paulista. Even later kreeg de aanvallende middenvelder met Nederlandse roots nog een kans, die hij ook verprutste.

Vlak voor rust leek het alsnog 1-0 te worden. Antonio Rüdiger kopte een hoekschop van Luka Modric haarfijn in het hoekje, maar Karim Benzema maakte op dat moment een overtreding. Na het bestuderen van de beelden van de VAR besloot de scheidsrechter om de goal te annuleren. Dat betekende dat beide ploegen met 0-0 gingen rusten en dat een getergd Real in de tweede helft meteen op zoek ging naar een treffer die wel telt. Die viel in minuut 53. Asensio trok vanaf rechts naar binnen en kogelde de bal met links fraai in de verre hoek: 1-0.

???????? Marco Asensio ?? Hard en precies, Real Madrid op een 1-0 voorsprong tegen Valencia ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/vNA19NkdCg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 2, 2023

Even later tekende Vinícius de 2-0 al aan. De Braziliaan ontsnapte op links, liet iedereen zijn hielen zien en rondde na een lange sprint koeltjes af. Dat zorgde voor blijdschap in Bernabéu, totdat Benzema voor schrik zorgde. De Franse spits raakte geblesseerd en moest noodgedwongen vervangen worden door Rodrygo. Een kwartier voor tijd deed Paulista zijn best om ook Vinícius uit de wedstrijd te trappen. Zijn doodschop leverde een rode kaart op. Met tien man zorgde Valencia er vervolgens voor dat 2-0 ook de eindstand bleef.