Juventus rekent simpel af met Lazio en maakt zich op voor absolute krakers

Donderdag, 2 februari 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:42

Juventus heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Lazio. Bremer zorgde met een rake kopbal vlak voor rust voor het verschil. Lazio bleek aanvallend te pover om het de ploeg uit Turijn echt lastig te maken. In de halve finale wacht Juventus een tweeluik met Internazionale. De andere halve finale gaat tussen Cremonese en Fiorentina.

Juventus kent op sportief en bestuurlijk niveau een seizoen om snel te vergeten, waardoor de Coppa Italia de enig overgebleven prijs is die de ploeg kan winnen. Allegri begon met Mattia Perin tussen de palen en de Italiaanse sluitpost zag een volledig Braziliaanse achterhoede voor zich met Danilo, Alex Sandro en Bremer. Aan de zijkanten moesten Filip Kostic en Juan Cuadrado voor de aanvoer naar spitsen Federico Chiesa en Dusan Vlahovic zorgen. Aan de kant van Lazio begonnen onder meer Sergej Milinkovic-Savic en Pedro op de bank, terwijl Ciro Immobile voorin voor de doelpunten moest zorgen.

Na een weinig verheffende openingsfase vielen er na een kwartier plots twee kansen te noteren. Eerst schoot Immobile op aangeven van Felipe Anderson rakelings naast, terwijl Kostic aan de andere kant zijn schot gekeerd zag worden door doelman Luis Maximiano. Er viel weinig te genieten tijdens de wedstrijd, maar toch wist Adrien Rabiot bijna voor de voorsprong te zorgen via een kopbal. Maximiano stond echter paraat. Nadat Anderson zijn poging aan de andere kant rakelings naast zag gaan, leek de eerste helft doelpuntloos te eindigen. Het venijn zat hem echter in de staart. In een van de laatste aanvallen voor rust bracht Kostic de bal zo goed voor, dat Bremer alleen nog zijn hoofd tegen het leer hoefde te plaatsen: 1-0.

In de openingsfase na de onderbreking werden beide ploegen bij vlagen dreigend, maar echt grote kansen leverde dat lange tijd niet op. Spitsen aan beide kanten werden moeizaam bereikt, terwijl de verdediging aan beide kanten over het algemeen goed stond. Lazio-trainer Maurizio Sarri probeerde iets te forceren door sterkhouder Milinkovic-Savic binnen de lijnen te brengen, maar dat leverde niet het gewenste effect op. Een kleine twintig minuten voor tijd probeerde Moise Kean het met een schot, dat simpel gekeerd werd door Maximiano. Een kwartier voor tijd kwam de kans op de gelijkmaker er alsnog. Adam Marusic kreeg de bal op de rand van de zestien, maar zag zijn schot uiteindelijk naast gaan. Het aanvallend zwakke Lazio bleek in het vervolg niet meer bij machte om uitschakeling te voorkomen.