Van der Gijp en Derksen gieren het uit na Ajax-suggestie van Leonne Stentler

Vrijdag, 3 februari 2023 om 11:27 • Laatste update: 11:33

René van der Gijp en Johan Derksen nemen de suggestie van Leonne Stentler dat Sarina Wiegman op termijn een goede trainer voor Ajax zou zijn niet serieus. Het tweetal barst tijdens Vandaag Inside in lachen uit wanneer presentator Wilfred Genee de quotes van de analiste voorleest en Derksen stelt daarna ook dat Stentler 'een betwetertje' is.

Ajax maakte donderdag bekend dat John Heitinga het seizoen afmaakt als trainer van Ajax. De afgelopen tijd passeerden meer namen de revue en Stentler noemde daarbij Wiegman. Dat leidt tot hilariteit bij Van der Gijp. "Laten we nou gewoon allemaal normaal blijven doen", reageert hij tijdens Vandaag Inside op de suggestie van de voormalig Oranje Leeuwin. Derksen, die ook lachte toen hij de quotes van Stentler hoorde, sluit zich meteen bij Van der Gijp aan. "Ik word heel moe van dat meisje. Wat een betwetertje is dat."

"Het zal je vrouw zijn, zeg", gaat Van der Gijp meteen verder. "Dat jij tijdens een wedstrijd zegt dat er een is die aardig speelt en zij meteen vraagt waarom dat dan zo is. Dan moet je alles uit gaan leggen. Wat ik van de aanstelling van Heitinga vind? Eigenlijk is dat ook al raar, met die immer gevaarlijke Dwight Lodeweges erbij. Die hebben ze ook weer meegenomen. Ajax had uiteindelijk gewoon Peter Bosz moeten nemen."

Stentler liet in gesprek met RTL Nieuws weten dat ze in Wiegman op termijn een ideale nieuwe trainer van Ajax ziet. “Als je kijkt naar haar kwaliteiten, en wat ze heeft bereikt, denk ik dat ze het zeker in zich heeft om een topteam in het mannenvoetbal te coachen”, concludeerde de analiste. De oud-international zou Wiegman overigens niet aanraden om op dit moment in te stappen bij Ajax, mocht de kans zich voordoen. “Ik zou het haar niet aan willen doen om in deze periode als eerste vrouw bij een mannenclub te gaan zitten waar de hele organisatie zo'n puinhoop is.”