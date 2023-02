Talent staat op de drempel van PSV 1 en kan contractverlenging tegemoet zien

Donderdag, 2 februari 2023 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:14

PSV wil spoedig het contract van Mathijs Tielemans verlengen, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt aan het einde van het seizoen af en de Eindhovenaren willen een transfervrij vertrek voorkomen. Tielemans is dit seizoen bij Jong PSV een van de sterkhouders in het team van trainer Adil Ramzi.

Tielemans (20) speelt al sinds zijn tiende in de jeugdopleiding van PSV en werkte zich langzaam maar zeker op naar de beloftenploeg. De middenvelder maakte in november 2020 zijn debuut voor Jong PSV. Voor dat team kwam hij tot nu toe tot 62 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor zeven treffers en evenveel assists. Zijn debuut voor het eerste heeft hij nog niet gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Veldhovenaar speelt een uitstekend seizoen en behoort regelmatig tot de uitblinkers bij de beloftevolle Eindhovenaren. Centraal op het middenveld geldt hij als een van de motoren van het team, dat momenteel de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie bekleedt. Tielemans is zelfs in beeld om de A-selectie van trainer Ruud van Nistelrooij te versterken, mits hij zijn goede lijn weet door te trekken.

Tielemans is niet het enige talent van Jong PSV dat het goed doet. Zo brak Johan Bakayoko dit seizoen door bij het eerste en op hem werd al een bod uitgebracht door Paris Saint-Germain, dat naar de prullenbak werd verwezen door PSV. Ook Jason van Duiven, die dit seizoen zes keer het net wist te vinden, vertelde eerder aan Voetbalzone dat hij zich in de kijker wil spelen bij Van Nistelrooij. De spits mocht al mee op trainingskamp in Marbella.