Jürgen Locadia heeft na vertrek uit Iran een optie in de Eredivisie

Donderdag, 2 februari 2023 om 21:10 • Guy Habets • Laatste update: 21:13

FC Emmen hoopt op een terugkeer van Jürgen Locadia naar Drenthe. De aanvaller zit zonder club na zijn transfervrije vertrek bij Persepolis FC uit Iran en overweegt het voorstel van de Eredivisionist. Ronald Lubbers, voorzitter van Emmen, hoopt dat een charme-offensief van de supporters een verschil kan maken.

Locadia is in Emmen geboren en speelde heel kort in de jeugdopleiding van de formatie uit Drenthe. Uiteindelijk brak hij bij PSV door in de Eredivisie en verdiende de spits daar een transfer naar het buitenland. Via Brighton & Hove Albion, Hoffenheim, FC Cincinnati en VfL Bochum belandde Locadia in Iran, waar hij onlangs zijn contract liet ontbinden. Sindsdien zoekt de 29-jarige aanvaller naar een nieuwe uitdaging en die zou hij dus kunnen vinden op bekende grond.

Lubbers weet nog niet zeker of de komst van Locadia haalbaar is. Dat hangt ook van de speler zelf af. "Hij hoopt op dit moment op een andere bestemming", zo meldt de voorzitter in gesprek met RTV Drenthe. "Maar als dat niet lukt, wie weet. We hebben het niet in de hand, of onze aanhang moet met iets komen. Ik denk dan niet aan een crowdfunding, maar meer een soort charme-offensief. Het zou in ieder geval geweldig zijn en ik denk ook dat we elkaar geweldig kunnen helpen."

Locadia, die in de eerste seizoenshelft bij Persepolis nog zes keer wist te scoren in negen wedstrijden, zou Emmen dan voor degradatie moeten zien te behoeden. Het team van trainer Dick Lukkien staat momenteel zestiendee met vijftien punten uit negentien duels. Lubbers ziet voor zich dat de spits met zijn doelpunten een serieuze bijdrage heeft aan handhaving en dat de in Emmen geboren aanvaller dan vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Het is niet duidelijk welke andere club in de markt is voor Locadia en hoe serieus dat is.