Fenerbahçe lijdt kostbaar puntenverlies; boze Jorge Jesus pakt rode kaart

Donderdag, 2 februari 2023 om 20:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:45

Fenerbahçe heeft duur puntenverlies geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Adana Demirspor kwam de ploeg van trainer Jorge Jesus, die in de slotfase rood pakte, niet verder dan 1-1. Doelman Altay Bayindir leek lange tijd niet te passeren, totdat hij een strafschop veroorzaakte. Enner Valencia bezorgde Fenerbahçe alsnog een punt. Door de remise staat de ploeg nu zes punten achter koploper Galatasaray, dat woensdag al won. Adana staat vijfde.

Adana begon met voormalig AZ'er Jonas Svensson in de basis, terwijl Jayden Oosterwolde nog ontbrak bij Fenerbahçe. Ferdi Kadioglu was er wel bij en stond als vanouds in de basis. De topclub uit Istanbul kreeg na ruim vijf minuten spelen de eerste goede kans van de wedstrijd. Michy Batshuayi nam de bal goed aan, maar zag zijn poging rakelings naast de paal vliegen. Aan de andere kant was David Akintola dreigend met een schot, dat door Bayindir gestopt werd. De sluitpost dacht na een klein kwartier te kunnen juichen, toen Mert Hakan Yandas het doel vond. Scheidsrechter Ali Palabiyik keurde de treffer echter af wegens buitenspel.

Nadat Willian Arão naliet om Fenerbahçe alsnog op voorsprong te koppen, maakte Irfan Can Kahveci niet veel later hands in zijn eigen strafschopgebied. Adana kreeg een strafschop, maar Younès Belhanda zag zijn poging gekeerd worden door uitblinker Bayindir. In blessuretijd kregen Valencia en Batshuayi mogelijkheden om de ploeg van Jesus alsnog op voorsprong te schieten, maar zij slaagden daar niet in. Vlak na rust kwam Fenerbahçe tot tweemaal toe goed weg. Eerst belandde een schot op de binnenkant van de paal en even later had Akintola moeten afgeven, maar hij besloot zelf te schieten en stuitte in de korte hoek op Bayindir.

Adana was de betere ploeg in de tweede helft, maar toch kreeg Valencia de kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. Op aangeven van invaller Miha Zajc knalde de Ecuadoriaan in kansrijke positie over. Tien minuten voor tijd kreeg Adana zijn tweede strafschop, nadat Bayindir de mee opgekomen Svensson torpedeerde. Badou Ndiaye ging achter de bal staan en deed wat Belhanda eerder naliet: 1-0. Toch kwam Fenerbahçe even later op 1-1. Valencia ontving de bal aan de rechterkant en vond de verre hoek op knappe wijze. Op aangeven van invaller Arda Güler kopte de Zuid-Amerikaan even later nog in de handen van Ertac Özbir. Na afloop kreeg de gefrustreerde Jesus rood na aanmerkingen op de leiding.

