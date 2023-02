River Plate wordt slapend rijk en breekt clubrecord dankzij kooplustig Chelsea

Donderdag, 2 februari 2023 om 20:11 • Guy Habets • Laatste update: 20:14

Niet alleen Benfica, maar ook River Plate heeft een enorm bedrag overgehouden aan de transfer van Enzo Fernández naar Chelsea. De Argentijnse middenvelder maakte op Deadline Day de overstap naar Stamford Bridge voor een bedrag van meer dan 120 miljoen euro en dankzij een slim bedongen doorverkooppercentage maakt de Argentijnse club nu een financiële klapper. Dat meldt Fabrizio Romano.

De transferspecialist weet dat River Plate een half jaar na het verkopen van Fernández nogmaals een miljoenenbedrag bij mag schrijven voor de middenvelder. In de zomer van 2022 nam Benfica de Argentijns international immers over voor een bedrag van tien miljoen euro als basisbedrag en acht miljoen euro aan bonussen. Daarnaast bedong River Plate een doorverkooppercentage van maar liefst 25 procent op de volgende te ontvangen transfersom en dat levert de topclub uit Buenos Aires nu heel veel geld op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naar verluidt gaat het om een bedrag van 32 miljoen euro plus een solidariteitsbijdrage. Daardoor kan het uiteindelijke bedrag dat River Plate opstrijkt voor het verkopen van Fernández oplopen tot vijftig miljoen euro, een bedrag dat voor een club uit de Argentijnse competitie gigantisch is en een clubrecord oplevert. Het vorige record stond op naam van Javier Saviola, die in 2001 als negentienjarig toptalent voor bijna 36 miljoen euro naar Barcelona ging.

Chelsea en clubeigenaar Todd Boehly haalden met Fernández de zo gewenste versterking voor het middenveld. De Engelsen haalden deze winter ook al Mykhaylo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoît Badiashile, Noni Madueke en Malo Gusto naar West-Londen. João Félix werd daarnaast tot het einde van het seizoen gehuurd van Atlético Madrid. Dat alles kostte Chelsea deze winter al ruim 210 miljoen euro, maar met de transfer van Fernández komt daar dus nog eens 120 miljoen euro bij.