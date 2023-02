Nieuws over ziekenboeg van Liverpool is van belang voor Van Dijk en Gakpo

Donderdag, 2 februari 2023 om 19:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

Virgil van Dijk en Roberto Firmino zijn teruggekeerd op het trainingsveld van Liverpool. Het tweetal was geblesseerd, maar zijn binnenkort weer beschikbaar voor manager Jürgen Klopp. De groepstraining komt nog wel te vroeg voor de Nederlander en de Braziliaan. Volgens de Liverpool Echo zullen de twee het competitieduel van zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers nog aan zich voorbij moeten laten gaan. Naar verwachting is een rentree tijdens de stadsderby tegen Everton op 13 februari wel realistisch.

Van Dijk raakte tijdens het duel met Brentford (3-1 nederlaag) op 2 januari geblesseerd aan zijn hamstring. De aanvoerder van Oranje werd daarop in de rust gewisseld voor Joël Matip. Firmino liep tijdens het trainingskamp in Dubai eveneens een hamstringblessure op. Het was een hard gelag voor de club, die met een wankele defensie en een onmachtige aanval slechts één van de vijf wedstrijden die volgden in winst wist om te zetten. Liverpool staat slechts negende in de Premier League, al heeft het nog volop uitzicht om zich aan het einde van het seizoen te kwalificeren voor de Champions League.

In dat toernooi nemen de manschappen van Klopp het in de achtste finales op tegen bekerhouder Real Madrid. Naast Van Dijk en Firmino is het goed mogelijk dat ook Diogo Jota dan weer beschikbaar is. De Portugees, die kampt met een kuitkwetsuur, liet zich donderdag nog niet zien op het trainingsveld, maar Klopp sprak eerder de verwachting uit dat ook hij snel weer aansluit. "Diogo, Bobby (Firmino, red.) en Virgil hebben een paar weken nodig om de training te hervatten en dan zullen we zien hoe het verder gaat", liet Klopp weten in aanloop naar het FA-Cup treffen met Brighton & Hove Albion (2-1 nederlaag). Van Dijk en Firmino hebben de training dus voorzichtig hervat; Jota zal naar verwachting spoedig volgen.

Luis Díaz zal zijn rentree voorlopig nog niet maken. De Colombiaanse vleugelspeler raakte in de topper tegen Arsenal (3-2 nederlaag) geblesseerd aan zijn knie en is sindsdien aan het revalideren. Díaz wordt niet voor begin maart terugverwacht, wat Liverpool ertoe deed besluiten zich te roeren op de transfermarkt. Na een goed WK-optreden met Oranje werd Cody Gakpo voor een recordbedrag overgenomen van PSV. De Eintovenaar laat tot op heden echter geen onuitwisbare indruk achter. Het is dan ook de vraag of de vleugelspeler zijn basisplaats behoudt wanneer Díaz weer fit is. Voor de positie centraal voorin, waar Gakpo ook uit de voeten kan, heeft hij zeer spoedig een nieuwe concurrent in de persoon van Firmino.