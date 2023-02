Manchester United geeft update over toekomst van Greenwood bij de club

Donderdag, 2 februari 2023 om 19:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:00

Manchester United heeft gereageerd op het nieuws dat alle aanklachten tegen Mason Greenwood zijn ingetrokken. De 21-jarige aanvaller werd een jaar geleden opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson. Een woordvoerder van de regionale politie bevestigde eerder op de dag dat het Openbaar Ministerie alle aanklachten tegen Greenwood heeft ingetrokken. United hield zich tot donderdagavond stil over de kwestie.

De club van manager Erik ten Hag heeft zich nu wel uitgelaten over de kwestie. "Manchester United heeft kennis genomen van het besluit van de Crown Prosecution Service dat alle aanklachten tegen Mason Greenwood zijn ingetrokken. De club zal nu zijn eigen proces uitvoeren, voordat de volgende stappen bepaald worden. Tot dat proces voltooid is zullen wij ons onthouden van verder commentaar."

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat een kroongetuige zijn betrokkenheid heeft ingetrokken, waardoor de aanklacht is stopgezet. Chef Michaela Kerr bevestigde dat nieuws namens de Greater Manchester Police. "Het onderzoeksteam heeft continu contact gehouden met het juridische team en heeft regelmatig updates verstrekt en begrijpt dus de reden voor het stopzetten van de procedure in dit stadium. Wij verzekeren dat deze beslissing niet lichtzinnig is genomen. Ondanks de belangstelling van de media en het publiek voor deze zaak, hebben we besloten om er verder niet op in te gaan."

De vermeende overtredingen van Greenwood zouden hebben plaatsgevonden tussen 1 november 2018 en 15 oktober 2021. The Red Devil werd beschuldigd herhaaldelijk bezig te zijn met controlerend en dwingend gedrag gedurende bijna vier jaar, waaronder het plaatsen van bedreigingen en denigrerende opmerkingen via sociale media. Daarnaast werd Greenwood ook beschuldigd van poging tot verkrachting van Robson op 21 oktober 2021 en zou hij haar tussen 12 december 2021 en 31 december 2021 hebben aangerand.

Sinds zijn eerste arrestatie begin vorig jaar was Greenwood geschorst bij United en kwam hij geen enkele speelminuut meer in actie. Greenwood staat al jaren bekend als een van de grootste talenten van United. Hij speelde al 117 wedstrijden voor the Mancunians, waarin hij goed was voor 33 doelpunten. Nike maakte na zijn eerste arrestatie bekend dat het het sponsorcontract met de aanvaller had verbroken, terwijl ook EA Sports afstand van Greenwood nam door hem te verwijderen uit FIFA 22. Op Old Trafford ligt de aanvaller nog vast tot medio 2025.