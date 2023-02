Ongelukkige Sofyan Amrabat liep twee toptransfers mis op Deadline Day

Donderdag, 2 februari 2023 om 18:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:51

Chelsea probeerde zich op de slotdag van de transfermarkt te versterken met Sofyan Amrabat, zo weet The New York Times te melden. Volgens de gerenommeerde Amerikaanse krant pleegde Chelsea-eigenaar Todd Boehly een telefoontje naar Fiorentina met het voorstel om de Marokkaans international te huren. La Viola wilde daar echter niets van weten.

Voor Fiorentina was enkel een definitieve transfer, met een passende transfersom, een optie. Toen Boehly dat nieuws hoorde, verbrak hij de telefoonverbinding. Amrabat leek voor het verstrijken van de transferdeadline naar Barcelona te verkassen, maar die transfer ketste af omdat Barcelona de in Huizen geboren middenvelder wilde huren met optie tot koop. Fiorentina bleef echter bij zijn standpunt en wilde niets van een huurperiode weten, waardoor de transfer niet doorging. Amrabat plaatste daarop op een bericht op zijn Instagram Stories, waarop 'Go for it now, the future is promised to no one’ te lezen was.

De voormalig Feyenoorder had duidelijk oren naar een overstap naar Catalonië, maar maakt het seizoen hoe dan ook af in Florence. Volgens het Italiaanse Sky Sport excuseerde de WK-uitblinker zich woensdag bij de clubleiding van Fiorentina voor de manier waarop hij een transfer naar Barcelona probeerde te forceren. De clubleiding accepteerde die excuses, waardoor de 26-jarige Amrabat diezelfde dag nog deel uitmaakte van de wedstrijdselectie voor het duel in de Coppa Italia met Torino (2-1 winst). Amrabat viel een kwartier voor tijd in en kreeg een fluitconcert over zich heen van een deel van de thuissupporters. In die wedstrijd brak hij zijn neus, waardoor hij de komende tijd met een masker zal spelen.

Chelsea is deze winter ondanks het mislopen van Amrabat ongekend productief op de transfermarkt.The Blues versterkten zich al met Mykhaylo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto en Enzo Fernández. João Félix werd daarnaast tot het einde van het seizoen gehuurd van Atlético Madrid. Dat alles koste Chelsea deze winter ruim 330 miljoen euro. Het is vooralsnog onduidelijk of Chelsea zich komende zomer weer gaat melden voor Amrabat.