Clubicoon Lex Immers keert terug bij ADO Den Haag: ‘Zeer verheugd’

Donderdag, 2 februari 2023 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:34

Lex Immers keert terug bij ADO Den Haag. De 36-jarige oud-prof gaat aan de slag als talentcoach en spitsentrainer in de jeugdopleiding. De Hagenaar speelde liefst 262 officiële wedstrijden voor de club uit zijn geboortestad en zal zich nu in zijn nieuwe functie bezighouden met de Onder 15 en oudere teams in de jeugdopleiding van ADO.

Albert van der Dussen, de Academy Director van ADO, laat op de clubwebsite weten meer dan blij te zijn met de terugkeer van Immers. "Door het vertrek van Rick Hoogendorp was er een positie vrij bij de jeugdopleiding. Op zoek naar een geschikte vervanger hebben we Lex benaderd of hij weer wat wilde betekenen voor ADO Den Haag. We hoeven natuurlijk niemand uit te leggen wat Lex voor deze club heeft betekend en dat is andersom niet anders. We zijn zeer verheugd dat een clubicoon als Lex zich nu gaat bezighouden met de ontwikkeling van onze eigen talenten."

Immers, die nog actief is als voetballer bij SVV Scheveningen, geeft aan dat ADO nog altijd diep in zijn hart zit. "De liefde voor het spelletje stroomt door mijn aderen, net als de liefde voor ADO Den Haag, de club waar ik zoveel mooie herinneringen heb. Toen ik te horen kreeg dat ze in mij de ideale persoon zagen voor deze nieuwe rol was ik zeer verheugd. Lang hoefde ik niet na te denken over dit aanbod, ondanks dat het een nieuwe rol voor mij is. Ik vind het mooi om de club te helpen met de ontwikkeling van talenten. Natuurlijk zal ik mijn ervaringen als speler hierbij gebruiken en op de jongens proberen over te brengen hoe het is om te mogen spelen voor deze mooie club. Dat ik hier nu terugkeer voelt als thuiskomen en ik kan niet wachten om te beginnen."

Immers doorliep de jeugdopleiding van ADO, waarna hij in 2007 werd overgeheveld naar het eerste. De aanvallende middenvelder behaalde met zijn club groot succes in het seizoen 2010/11. In de return van de play-offs om Europees voetbal leek een 5-1 voorsprong teniet te worden gedaan door FC Groningen, maar na strafschoppen trok de ploeg van toenmalig trainer John van den Brom alsnog aan het langste eind. Immers was in die wedstrijd (5-1) goed voor het enige Haagse doelpunt en wist bovendien in de strafschoppenserie raak te schieten. De sterkhouder vertrok in 2012 naar Feyenoord, waarvoor hij in 125 duels tot 35 treffers en zestien assists kwam. Na een korte periode bij Cardiff City trok hij naar Club Brugge, waarna een terugkeer bij ADO en een dienstverband bij NAC Breda volgden. Sinds de zomer van 2021 speelt Immers voor Scheveningen.