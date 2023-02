Verdachte ‘roofoverval’ Dusan Tadic wordt door rechtbank vrijgesproken

Donderdag, 2 februari 2023 om 17:22 • Sam Vreeswijk

Eén van de mannen die eind juli betrokken zouden zijn geweest bij een roofoverval op Dusan Tadic, is daarvan vrijgesproken door de rechtbank. Dat meldt AT5 donderdag. Volgens de rechtbank is er niet voldoende bewijs om met zekerheid te zeggen dat de 27-jarige Amsterdammer de intentie had om de Ajacied te beroven. Wel werd de man veroordeeld voor een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, vanwege geweldpleging. Tegen een andere verdachte loopt het onderzoek nog.

Het Openbaar Ministerie had twaalf maanden tegen de man geëist. In de nacht van 27 op 28 juli werd Tadic opgewacht door twee gewapende mannen met een helm op. “Hij had al snel in de gaten dat het mis was”, schreef De Telegraaf in augustus over het incident. “De Serviër ging er daarop vandoor. Na een korte achtervolging volgde vervolgens een handgemeen. Tadic weerde zich kranig en slaagde erin de helm te openen van een van zijn belagers om hem een klap te geven.”

Uiteindelijk kwam de politie de twee op het spoor dankzij verschillende bewakingscamera’s die in de omgeving van het incident hingen. Toch was er niet genoeg bewijs om vast te kunnen stellen dat de twee als doel hadden om Tadic te beroven. “Het opwachten en achtervolgen van Tadic is onvoldoende om aan te nemen dat die gedragingen tot doel hadden geld of goederen afhandig te maken”, aldus de rechter. “De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van de poging tot diefstal met geweld.”

Geweldpleging achtte de rechtbank dus wel bewezen, waardoor de man werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk. Onder de auto van Tadic werd na het incident een peilbaken gevonden, waarmee kon worden vastgesteld waar de Serviër zich bevond. De rechtbank acht het onmogelijk te bewijzen wie de peilbaken heeft geplaatst, waardoor de eerste verdachte daar niet voor werd veroordeeld.