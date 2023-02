Blessure Mbappé serieuzer dan gedacht: sterspeler mist meerdere krakers

Donderdag, 2 februari 2023 om 16:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:35

De blessure die Kylian Mbappé woensdagavond opliep in het Ligue 1-duel met Montpellier (1-3 winst) is ernstiger dan verwacht. Zijn club Paris Saint-Germain bevestigt dat de 24-jarige vleugelspeler zo'n drie weken uit de roulatie ligt. Eerder op donderdag meldde L'Équipe al dat Mbappé donderdagochtend voor een vervolgonderzoek in het ziekenhuis was.

Mbappé had woensdag een zeer ongelukkige avond. Nadat hij eerst tot twee keer toe een penalty had gemist, werd hij bij een passeeractie hard geraakt door Léo Leroy. Eerstgenoemde kreeg een vrije trap, maar kon niet verder spelen en werd in de 21ste minuut vervangen door Hugo Ekitiké. Mbappé leek te grijpen naar het bovenbeen.

In eerste instantie leek de blessure volgens Christophe Galtier wel mee te vallen. De trainer van de Franse koploper vermoedde na afloop van het duel dat zijn sterspeler ‘een kneuzing of een bloeduitstorting’ had opgelopen, en leek ervanuit te gaan dat hij snel weer over Mbappé kon beschikken. PSG meldt donderdag echter dat nu bekend is geworden dat de dijbeenblessure van de Fransman hem ongeveer drie weken aan de kant zal houden.

Dat betekent dat Mbappé onder meer het Champions League-duel met Bayern München (14 februari) aan zich voorbij moet laten gaan. Ook de Ligue 1-wedstrijden tegen Toulouse (4 februari), AS Monaco (11 februari) en Lille OSC (19 februari) en het Coupe de France-duel met Olympique Marseille (8 februari) komen te vroeg voor de 66-voudig Frans international.