Ajax maakt het seizoen af met Heitinga; Lodeweges wordt ‘ervaren assistent’

Donderdag, 2 februari 2023 om 14:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:19

John Heitinga maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. Dat bevestigt de club in een officieel persbericht. Heitinga stond al sinds afgelopen donderdag voor de groep, toen Alfred Schreuder zijn congé kreeg. Dwight Lodeweges zal Heitinga gaan assisteren.

De Telegraaf wist woensdag al te melden dat Heitinga 'voor 98 procent zeker' het seizoen af zou maken met een ervaren assistent. Het dagblad noemde toen ook al de naam van Lodeweges, die onder meer sc Heerenveen, FC Groningen en PEC Zwolle zelfstandig trainde in het verleden en assistent was bij PSV en het Nederlands elftal. Nu bevestigt Ajax dat het duo inderdaad aan het roer zal staan tot het seizoen is verstreken. Lodeweges heeft zijn rol in de raad van commissarissen van Heerenveen inmiddels neergelegd vanwege zijn nieuwe functie.

Edwin van der Sar zegt 'overtuigd te zijn dat dit de juiste oplossing is'. "John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en ik hebben meerdere gesprekken gevoerd, uiteraard ook een aantal met John erbij. We hebben veel vertrouwen in de kwaliteiten van John en de visie die hij uitsprak. Met het oog op de invulling van de complete trainersstaf zijn we gezamenlijk bij Dwight Lodeweges terechtgekomen. Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf", laat de algemeen directeur van Ajax optekenen in het persbericht.

Heitinga stond tot donderdag aan het roer bij Jong Ajax. Toen Schreuder na een zegeloze reeks van zeven wedstrijden echter werd ontslagen, werd de oud-verdediger direct doorgeschoven. Zondag stond Heitinga voor het eerst langs de kant bij Ajax 1. Onder zijn leiding wonnen de Amsterdammers direct met 1-4 bij Excelsior. Michel Kreek is sinds donderdag zonder verdere informatie eindverantwoordelijke bij Jong Ajax.