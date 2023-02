ED denkt mee met Stewart en noemt twee interessante namen voor PSV

Donderdag, 2 februari 2023 om 14:25 • Wessel Antes • Laatste update: 16:26

Rik Elfrink denkt dat PSV er goed aan doet om zich komende zomer te versterken met Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Stefan de Vrij (Internazionale). De journalist van het Eindhovens Dagblad komt donderdag met een analyse over de eerste taken die Earnest Stewart moet gaan uitvoeren. Elfrink noemt vijf posities die prioriteit moeten hebben voor de technisch directeur die op 1 maart van start gaat. De Vrij en Zerrouki werden in het recente verleden nog gelinkt aan Feyenoord, maar bleken tijdens de winterse transferperiode beiden nog te hoog gegrepen.

Elfrink verwacht dat Joël Drommel komende zomer zal willen verkassen uit Eindhoven aangezien hij momenteel de tweede viool speelt achter Walter Benítez. In de laatste dagen van de winterse transferperiode werd de 26-jarige doelman genoemd bij Spezia en Espanyol, maar PSV was nog niet van plan om hem te laten gaan. Die situatie zal na het seizoen veranderen, waardoor de Eindhovenaren een nieuwe tweede keeper zouden moeten aantrekken. Derde keeper Boy Waterman ligt wel nog tot medio 2024 vast.

Ook de rechtsbackpositie in het Philips Stadion lijkt onzeker. Jordan Teze en Phillipp Mwene wisselen elkaar momenteel af op die positie, terwijl Ki-Jana Hoever is teruggestuurd naar Engeland. Shurandy Sambo keert na het seizoen terug van Sparta Rotterdam, maar zal eerst zijn contract (tot medio 2024) moeten verlengen om in aanmerking te komen voor een rol als vaste rechtsback. Elfrink denkt dat PSV centraal achterin meer ervaring kan gebruiken en noemt daarbij de naam van De Vrij, wiens contract bij Inter deze zomer afloopt.

Het is echter de vraag of De Vrij haalbaar is, aangezien de international in Milaan een royaal salaris ontvangt. Volgens Voetbal International ligt de dertigjarige mandekker goed in de markt bij onder meer Tottenham Hotspur en Atlético Madrid. 1908.nl meldde deze winter dat De Vrij er nog niets voor voelde om terug te keren bij zijn jeugdliefde Feyenoord. Bij een vertrek van Ibrahim Sangaré zou Elfrink het logisch vinden wanneer PSV net als de Rotterdammers vol voor Zerrouki gaat. Tot slot moet Stewart volgens de journalist op zoek naar nieuwe vleugelspelers, aangezien Thorgan Hazard enkel wordt gehuurd van Borussia Dortmund.