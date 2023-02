‘Als hij straks aan PEC wordt verhuurd, trekken ze bij PSV de haren uit hun kop’

Donderdag, 2 februari 2023 om 13:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:58

Het was misschien wel het meest verrassende nieuwtje van afgelopen transferwindow: de interesse van Paris Saint-Germain in Johan Bakayoko. De Franse grootmacht was volgens het Eindhovens Dagblad bereid in totaal vijftien miljoen euro te betalen voor de vleugelspits van PSV. Clubwatcher Rik Elfrink blikt met Mounir Boualin terug op onder meer het dossier-Bakayoko, alsook de rest van de hectische transferperiode voor de Eindhovenaren.

Maandagmiddag werd enigszins verrassend bekend dat Bakayoko op de scoutingslijst van PSG terecht was gekomen. De talentvolle aanvaller zou voldoen aan de tactische eisen van de Parijzenaars, maar kreeg van algemeen directeur Marcel Brands te horen dat hij niet mocht vertrekken. Dit tot teleurstelling bij zowel de hoofdrolspeler als zijn management. Bakayoko zag een stap naar PSG zelf wel zitten. Volgens Brands paste een verkoop echter niet in de strategie van PSV.

Elfrink geeft in gesprek met Boualin extra toelichting bij de beslissing van de Eindhovenaren. "PSV zegt: 'Dat past niet bij ons, wij willen hem doorontwikkelen'. Bovendien had PSV al twee aanvallers (Cody Gakpo en Noni Madueke, red.) verkocht en wilden ze niet ook nog een derde laten gaan. Ze denken dat hij in de toekomst meer waard wordt, ze hebben heel veel vertrouwen in hem. Maar voor hetzelfde geld: als het niet lukt en hij wordt over anderhalf jaar aan PEC Zwolle verhuurd, trekken ze natuurlijk ook de haren uit hun hoofd", aldus de journalist van het Eindhovens Dagblad.

Memphis Depay terug naar PSV? 'Wellicht over twee jaar'

Brands onthulde op de slotdag van de transferwindow dat PSV ook een serieuze poging had gedaan om Memphis Depay terug naar het Philips Stadion te halen. De jeugdexponent van de Brabanders koos echter voor een overstap van Barcelona naar Atlético Madrid. "Ik denk dat dat toch wel heel moeilijk was geworden", zegt Elfrink daarover. "Hij verdient toch gauw acht tot tien miljoen per jaar en is 28. Hij heeft het wel overwogen – anders ga je niet in gesprek – maar het is nu niet aan de orde. Wellicht over twee jaar nog."