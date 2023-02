Raphaël Varane (29) verrast en neemt afscheid als international van Frankrijk

Donderdag, 2 februari 2023 om 12:53 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

Raphaël Varane neemt op 29-jarige leeftijd afscheid als international van Frankrijk, zo laat hij weten via Instagram. De centrale verdediger van Manchester United zwaait na iets minder dan tien jaar af bij les Bleus. Varane dankt de Franse supporters voor hun steun en laat weten dat het tijd is voor een nieuwe generatie om het stokje over te nemen. "We hebben een groep talentvolle jonge spelers klaarstaan." De mandekker won met Frankrijk onder andere het WK van 2018 in Rusland.

Franse media brachten het nieuws donderdagochtend al naar buiten. Volgens onder meer Le Parisien zouden de enorme hoeveelheid wedstrijden die profvoetballers tegenwoordig moeten spelen hun tol eisen in het besluit van Varane. De verdediger is van mening dat hij meer hersteltijd nodig heeft om zich zo volledig te kunnen inzetten voor zijn werkgever. Daarnaast wil Varane vaker bij zijn familie zijn, een wens die door de vele interlandbreaks af en toe in het geding kwam.

De verdediger geeft aan dat het besluit niet plotseling is genomen. "Ik heb er maanden over nagedacht en ik heb besloten dat dit het juiste moment is om als international met pensioen te gaan", aldus Varane, die een rooskleurige toekomst voorspelt voor zijn land. "Ik zal de momenten met jullie (de fans, red.) missen, maar het is tijd voor een nieuwe generatie om het over te nemen. We hebben een groep talentvolle jonge spelers klaarstaan, die een kans verdient en die jullie nodig heeft."

Varane speelde in totaal 93 interlands voor Frankrijk, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en één assist. De rechtspoot debuteerde in maart 2013 op negentienjarige leeftijd in een gewonnen WK-kwalificatieduel met Georgië (3-1). Met les Bleus won Varane in 2018 het WK en in 2021 de Nations League. The Red Devil is de derde international van Frankrijk die afzwaait na het teleurstellend verlopen WK in Qatar, nadat eerder Hugo Lloris en Steve Mandanda afscheid namen. Olivier Giroud twijfelt nog over zijn toekomst.

Frankrijk komt door het afscheid van Varane niet direct in de problemen wat betreft het formeren van een toekomstige defensie. Onder meer Lucas Hernández en Dayot Upamecano (Bayern München), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Benoît Badiashile (Chelsea) en Axel Disasi (AS Monaco) behoren tot de opties voor bondscoach Didier Deschamps. Mogelijk grijpt de keuzeheer het definitieve vertrek van Varane aan om volledig door te selecteren.