Vertrek bij Ajax niet uitgesloten: ‘Dan heb ik het wel laten zien, denk ik'

Donderdag, 2 februari 2023

Brian Brobbey heeft nog altijd het volste vertrouwen in in de landstitel. De spits van Ajax belichaamt momenteel de sportieve crisis die gaande is bij de Amsterdammers, maar gaat daardoor niet bij de pakken neerzitten. Brobbey mikt zelfs op de topscorersprijs, zo zegt hij in gesprek met Ajax Life.

Het zijn roerige tijden bij Ajax. Alfred Schreuder werd afgelopen weken ontslagen na een zegeloze reeks van liefst zeven duels en de Amsterdammers staan na negentien competitiewedstrijden vijf punten achter op koploper Feyenoord. Ook Brobbey onttrekt zich niet aan de sportieve malaise: de 21-jarige spits wist al zeven duels op rij niet te scoren. Hij bulkt echter nog altijd van het zelfvertrouwen. We moeten – en gaan – kampioen worden. En ik wil topscorer worden van de Eredivisie."

Brobbey erkent wel dat Ajax ietwat terugviel na een sterke seizoenstart. Toch vindt hij dat het probleem groter gemaakt wordt dan het is. "In het begin van het seizoen ging het best goed, daarna raakten we zoekende. Maar de kritiek op Ajax wordt soms overdreven. Mensen die kritiek hebben, kennen de tactische afspraken ook niet", aldus de goalgetter, die momenteel op acht treffers in achttien competitieoptredens staat.

Mocht Brobbey erin slagen de Willy van der Kuijlen-trofee – de bokaal voor de Eredivisie-topscorer – aan het eind van de rit te bemachtigen, weet hij ook nog niet of hij in Amsterdam blijft. "Ik heb tot 2027 getekend. De les van Leipzig was dat ik te vroeg ben weggegaan, maar wanneer weet je dat je op tijd weggaat? Ik ben al twee keer kampioen met Ajax geworden en dit seizoen verwacht ik dat de derde keer te worden. Dit seizoen ga ik dus ook voor de prijs van topscorer. Dat is niet per se een moment om weg te gaan, maar dan heb ik voor mijn gevoel wel wat laten zien bij Ajax. Zodra ik dat gevoel sterk heb, is alles mogelijk."