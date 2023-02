UniBoost: Een quotering van 50.00 voor jouw favoriet bij Feyenoord - PSV

Donderdag, 2 februari 2023 om 16:00 • Laatste update: 11:33

Zondagmiddag staat de topper tussen Feyenoord en PSV in de Eredivisie op het programma. Om 14.30 uur neemt het elftal van trainer Arne Slot het op tegen de mannen van Ruud van Nistelrooij. Eerder dit seizoen won PSV in een uiterst vermakelijk duel met 4-3 van Feyenoord. Voor deze kraker heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Bij Feyenoord kan de focus weer volledig op het voetbal worden gericht. De Rotterdammers hoopten Ramiz Zerrouki tijdens de winterse transferwindow over te nemen van FC Twente en aasden ook op PEC Zwolle-uitblinker Thomas van den Belt. Het bleef echter bij de komst van verdediger Neraysho Kasanwirjo, die overkwam van FC Groningen. De ploeg van Slot speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Twente en met PSV, NEC (beker), sc Heerenveen en AZ staan er de komende weken pittige duels op het programma.

PSV kende een van de meest roerige transferperiodes in jaren. Cody Gakpo en Noni Madueke werden voor vele miljoenen verkocht aan respectievelijk Liverpool en Chelsea, waarna de Eindhovenaren in competitieverband wisselvallig presteerden. Met Thorgan Hazard werd er op de slotdag van de winterse transferwindow nog een vleugelaanvaller gehuurd. PSV kan de spanning in de titelstrijd zondag helemaal terugbrengen. Met een zege in Rotterdam komt het op één punt van de Stadionclub.

