‘Slang’ Mark-Jan Fledderus moet het ontgelden: ‘Hij gaat over lijken’

Donderdag, 2 februari 2023 om 10:45 • Wessel Antes

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wordt keihard aangepakt in een analyse van het Algemeen Dagblad over zijn functioneren bij FC Groningen. De ochtendkrant wijdt donderdagochtend een volledige pagina aan de crisissituatie bij de Trots van het Noorden, waarin Fledderus er niet goed vanaf komt. Een oud-speler zou hem ‘the snake’ hebben genoemd en daarnaast krijgt de veertigjarige beleidsman het verwijt dat hij ‘over lijken zou gaan’.

Het artikel is geschreven door journalist Frank Molema, die de inleiding van zijn stuk vult met een anekdote over FC Twente-verdediger Joshua Brenet. De rechtsback zou vorig jaar dicht bij een dienstverband bij Groningen zijn geweest, maar de transfer ging niet door vanwege het handelen van Fledderus. “Natuurlijk, het is geen schande als FC Groningen door FC Twente wordt afgetroefd. Wel geeft het afketsen van de komst van Brenet treffend de handelswijze van Fledderus weer. Steeds als je denkt dat de afspraken al op tafel liggen, is de oud-middenvelder bereid zijn poot stoof stijf te houden en nog meer te vragen.”

Molema concludeert vervolgens dat die houding Groningen ook goede deals oplevert. Jørgen Strand Larsen werd voor ruim twaalf miljoen euro verkocht aan Celta de Vigo, terwijl Bjorn Meijer met zijn transfer naar Club Brugge zes miljoen euro opleverde. Toch is zijn houding gevaarlijk volgens Molema. “Met regelmaat verzuimt hij in onderhandelingen het menselijke aspect op de juiste waarde te schatten, waardoor hij mensen tegen zich in het harnas jaagt. Spelers vertrekken met slaande deuren uit het Noorden vanwege alle pijn en moeite die ze moeten doen om weg te komen.”

Het handelen leverde Fledderus zelfs de bijnaam ‘the snake’ op, weet Molema. Oud-spelers zouden daardoor ook niet willen terugkeren uit het buitenland. “Wanneer je anderen weinig gunt en over lijken gaat, zo luidt de kritiek, komt dat vanzelf een keer terug. En dan dubbel zo hard.” Een ander oud-werknemer omschrijft Fledderus als volgt: “Hij is afstandelijk, niet empathisch en er zou onder zijn leiding sprake zijn van spanningen op de werkvloer. Wanneer hij wel een poging doet zich in te leven in een ander, dan voelt dat niet oprecht aan.”

Verder met Fledderus?

Volgens Molema staat hekkensluiter Groningen voor een belangrijke keuze. “Gaat de huidige hekkensluiter van de Eredivisie breken met de technisch directeur, of wordt hem opnieuw het voordeel van de twijfel gegund? Mocht algemeen directeur Wouter Gudde voor dat laatste kiezen en het seizoen eindigt met degradatie, kan ook zijn positie onder druk komen te staan.” De supportersvereniging van Groningen heeft middels een statement al aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in Fledderus. Wouter Gudde heeft het vertrouwen van de supporters nog wel.