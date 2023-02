Unibet: een odd van 5.50 voor de openingsgoal van Vinícius Júnior!

Donderdag, 2 februari 2023 om 11:30 • Davey de Laat • Laatste update: 12:33

Real Madrid kan zich bijna geen puntverlies meer permitteren in de strijd om het landskampioenschap. De Koninklijke moet donderdagavond winnen van Valencia om het gat terug te brengen naar vijf punten. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op her duel in LaLiga van donderdagavond, die om 21.00 uur Nederlandse tijd begint.

Real heeft zich afgelopen zondag een slechte dienst bewezen door in eigen huis gelijk te spelen tegen Real Sociedad (0-0). De ploeg van Ancelotti verloor vorige maand ook al van Barça in de finale van de Supercopa de España. In de Copa del Rey werd wél gewonnen, Villarreal en Atlético Madrid waren het slachtoffer waardoor El Clásico in de halve finale op het menu staat.

Valencia kent een moeizaam seizoen. De ploeg van Salvador González Marco staat veertiende in de competitie en ligt al uit de beker. Na de winterstop werd er al vijf keer verloren en één keer gelijkgespeeld.

Vinícius Júnior steekt dit seizoen andermaal in grote vorm voor Real. De Braziliaanse buitenspeler heeft al 10 goals en drie assists op zijn naam in alle competities. Het WK staat nog op zijn lijstje, maar hij zal ook nog een keer de Spaanse competitie willen winnen.

