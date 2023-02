Arne Slot over pupil: ‘Hij moet onze penningmeester heel blij gaan maken’

Donderdag, 2 februari 2023 om 09:52 • Wessel Antes

Arne Slot is tevreden over de manier waarop Igor Paixão zich aanpast binnen de selectie van Feyenoord, zo geeft de 44-jarige oefenmeester aan in gesprek met Voetbal International. Slot haalde de Braziliaan halverwege augustus voor vijf miljoen euro naar De Kuip toe, maar Paixão moet Feyenoord in de toekomst een veel hoger bedrag opleveren. “Hij is zo’n speler van wie ik hoop dat hij over een paar jaar onze penningmeester heel blij maakt met een mooie transfer.”

Slot is erg voorzichtig met zijn aanwinst, die dit seizoen maar liefst drie keer voor rust gewisseld werd. Tijdens het Eredivisie-duel met NEC werd Paixão onlangs weer na 38 minuten vervangen door Oussama Idrissi. Slot heeft een verklaring voor die vroege wissel. “Ik vond dat hij vermoeid oogde en had niet het goede gevoel bij de eerste 35 minuten van die wedstrijd, maar dat kan een keer. Igor brengt met zijn snelheid iets extra’s en hij moet daarmee het verschil gaan maken.”

In de eerste maanden van het seizoen had Paixão wat aanpassingsproblemen. Het communiceren met teamgenoten en de staf gaat niet altijd makkelijk, waardoor Feyenoord-spits Danilo nog altijd als tolk fungeert. Slot merkt wel dat Paixão leergierig is. “Als je geen Engels spreekt is dat lastig. Wat me dan opviel bij Igor, is dat hij door te kijken naar de beelden op het bord weet uit te vogelen wat we bedoelen. Dat duidt op intelligentie.”

Na zestien wedstrijden voor Feyenoord staat de teller van Paixão op twee doelpunten en twee assists. Het prachtige doelpunt in de Klassieker tegen Ajax (1-1) is daarbij het absolute hoogtepunt geweest. Slot denkt dat de pijlsnelle buitenspeler zijn transfersom in de toekomst terug kan gaan betalen. “Hij is zo’n speler van wie ik hoop dat hij over een paar jaar onze penningmeester heel blij maakt met een mooie transfer.”

Luis Sinisterra

Paixão’s voorganger, Luis Sinisterra, is het ideale voorbeeld voor de Braziliaan. De inmiddels 23-jarige Colombiaan werd door Feyenoord in 2018 voor zo’n twee miljoen euro opgepikt bij Once Caldas in zijn geboorteland. Afgelopen zomer maakte Sinisterra een uitgaande recordtransfer, toen hij voor 25 miljoen euro verkocht werd aan Leeds United. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot zo’n dertig miljoen euro. Bij the Peacocks staat Sinisterra na dertien officiële wedstrijden op vier doelpunten en één assist.