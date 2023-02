FC Twente hekelt handelwijze Feyenoord én Slot: ‘De overtreffende trap’

Donderdag, 2 februari 2023 om 07:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:45

FC Twente houdt gemengde gevoelens over aan de transfersoap die heeft gespeeld rondom Ramiz Zerrouki. Feyenoord leek de komst van de 24-jarige middenvelder uit zijn hoofd te zetten, maar bracht begin deze week een verhoogd bod uit op Zerrouki. Volgens Clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia baalt Twente van de handelswijze van Feyenoord. “Als je een speler zo graag wil en je laat het ook steeds aan de speler merken, dan moet je wel een keer doorpakken”, aldus Ten Voorde.

Zerrouki stond tijdens de winterse transferwindow bovenaan het wensenlijstje van Arne Slot. Feyenoord deed volgens Voetbal International een bod van acht miljoen euro op de Algerijns international, echter bleef Twente bij het standpunt dat de smaakmaker van de Tukkers absoluut niet te koop was. “Feyenoord is vanaf de zomer bezig geweest en vanaf november was daar al de winterstop”, schrijft Ten Voorde. “Streuer zegt dan ook, als Feyenoord toen met een goed bod was gekomen, dan hadden wij alle tijd gehad om een goede opvolger te vinden.”

Volgens de clubwatcher van FC Twente hadden de Enschedeërs constant het gevoel dat er spelletjes gespeeld werden. “Tuurlijk, alle clubs spelen spelletjes en dat hoort er ook een beetje bij, maar op een gegeven moment hadden ze er tabak van. Omdat ze er niet het goede gevoel bij hadden hebben ze besloten de stekker eruit te trekken.”

Twente zou ook niet blij zijn geweest met het vele app-contact van Slot met Zerrouki. “Bij Zwolle hoor je dezelfde verhalen, dat hij veel appt met Van den Belt of hij wil komen”, aldus Ten Voorde. “Natuurlijk hebben ze contact met de speler die ze graag willen, maar dit was gevoelsmatig wel de overtreffende trap. Alles bij elkaar opgeteld waren ze er bij FC Twente wel klaar mee dat ze zeiden: ‘Als je alles bij elkaar optelt willen we gewoon niet meer’.”