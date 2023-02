Xavi springt in de bres voor bekritiseerde pupil: ‘Hij is de toekomst van Barça’

Donderdag, 2 februari 2023 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:16

Xavi is lovend over Raphina. De 26-jarige aanvaller van Barcelona werd tijdens de winterse transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Arsenal, maar Xavi is goed te spreken over zijn pupil. Raphina toonde woensdagavond op bezoek bij Real Betis (1-2) zijn waarde voor de Catalanen door de score te openen.

Ousmane Dembélé viel in de gewonnen wedstrijd tegen Girona (0-1) uit met een spierblessure, waardoor Raphinha tegen Betis in de basis stond. De Braziliaan kreeg de voorkeur boven Ferran Torres en betaalde het vertrouwen van Xavi halverwege de tweede helft uit door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Raphinha wist een voorzet van Baldé te verzilveren door goed vrij te lopen en van dichtbij af te ronden na een pass op maat.

?????????????????????? voor Raphinha ???? Na 65 minuten wordt eindelijk de score geopend ??#ZiggoSport #RealBetisBarça pic.twitter.com/tHkOz3EkNk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

“We zullen Raphinha altijd steunen”, zei Xavi na afloop van het gewonnen LaLiga-duel tegen Spaanse media. “Hij is de toekomst van Barcelona. Hij wordt bekritiseerd, maar hij is vandaag (woensdag, red.) beslissend en heeft ook veel defensieve arbeid voor ons geleverd. We waarderen Raphinha enorm.” Bij Barcelona was hij na 28 duels over alle competities goed voor 5 goals en 7 assists.

Dankzij de nipte overwinning staat de koploper voorlopig acht punten voor op Real Madrid, dat donderdag nog in actie komt tegen Valencia. Barcelona wacht komende zondag een thuiswedstrijd tegen Sevilla, waarna het op bezoek gaat bij Villarreal. Op 16 februari staat de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen het Manchester United van manager Erik ten Hag op het programma.