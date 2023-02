Roy Keane brengt Ten Hag live op tv in verlegenheid: ‘Ik ga het regelen, Roy’

Woensdag, 1 februari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag kan al in februari zijn eerste prijs als manager van Manchester United pakken. The Red Devils bereikten woensdag moeiteloos de finale van de EFL Cup door met 2-0 te winnen van Nottingham Forest. Toch ziet Ten Hag direct na afloop voldoende verbeterpunten. "Als je een halve finale wint, is dat natuurlijk oké, maar de eerste helft was eerlijk gezegd niet best", aldus Ten Hag bij Sky Sports.

De heenwedstrijd was vorige week al met 0-3 gewonnen door United, dat via late doelpunten van Anthony Martial en Fred ook de zege in de return binnenhaalde. Voor rust kwam de grootmacht uit Manchester twee keer goed weg, zag ook Ten Hag. "Gefrustreerd? Ik ben er niet gefrustreerd over, dat is wat sterk uitgedrukt. Ik denk dat we zakelijk speelden, maar het tempo lag te laag. We lieten ze kansen creëren. In de tweede helft zat het tempo er beter in en maakten we een paar mooie goals.”

Roy Keane tried to sort himself out some complimentary final tickets off Erik Ten Hag! ?? pic.twitter.com/1fvNRkCbsY — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 1, 2023

Dat Ten Hag zo kritisch is na een comfortabele zege, heeft volgens de oefenmeester een belangrijke reden. "We willen onszelf elke dag verbeteren. Ik vind dat we een goede selectie hebben. We moeten hoge eisen aan onszelf stellen. Als het niet voldoet aan onze standaarden, zijn we niet tevreden. Met de eerste helft ben ik niet tevreden, dat heb ik de spelers ook gezegd net. We moeten de intensiteit elke wedstrijd op de mat leggen."

Roy Keane

Een van de analisten van Sky Sports die Ten Hag te woord staat, is Roy Keane. Het Manchester United-icoon is blij dat the Red Devils de finale tegen Newcastle United hebben gehaald. Die vindt op 26 februari plaats op Wembley. "Als je nog wat tickets overhebt, hoop ik wel dat je aan me denkt", knipoogt Keane naar Ten Hag. "Twee tickets, naast elkaar graag." Ten Hag kan er wel om lachen. "Dat regel ik wel, Roy, geen probleem", grinnikt de voormalig coach van Ajax.