Amrabat uitgefloten bij invalbeurt; Dessers schiet AS Roma uit Coppa Italia

Woensdag, 1 februari 2023 om 23:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 04:13

AS Roma heeft zich geblameerd in de Coppa Italia. De ploeg van trainer José Mourinho ging in de kwartfinale op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Cremonese. Cyriel Dessers zette de bezoekers via een strafschop op voorsprong, waarna Zeki Çelik met een eigen doelpunt voor de 0-2 zorgde. De aansluitingstreffer van Andrea Belotti kwam te laat. Naast Cremonese wist ook Fiorentina zich te plaatsen voor de halve finales van het nationale bekertoernooi, door met 2-1 te winnen van Torino. Perr Schuurs was basisspeler bij de ploeg uit Turijn en speelde een solide wedstrijd, maar zag zijn ploeg ten onder gaan in Florence. Sofyan Amrabat werd bij zijn entree voor Fiorentina uitgefloten.

Roma had het in de Serie A al bijzonder lastig met Cremonese en was dus gewaarschuwd. Ondanks een matige start kreeg de ploeg van Mourinho na tien minuten de eerste goede kans van de wedstrijd. Benjamin Tahirovic zag zijn schot echter gekeerd worden door Mouhamadou Sarr. Cremonese liet zich bij vlagen ook aanvallend zien en na een klein half uur ontsnapte Dessers na een fout van Marash Kumbulla. De Belg stormde op Rui Patrício af, die hem onderuithaalde. Scheidsrechter Michael Fabbri floot voor een strafshop, die via een hard schot van Dessers in de bovenhoek werd benut: 0-1. Via onder meer Belotti, die zijn kopbal gestuit zag worden, werd Roma nog enigszins gevaarlijk. In de blessuretijd van de eerste helft dacht Roma recht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding op Roger Ibañez, maar kreeg die niet.

Mourinho was zichtbaar ontevreden en besloot in de rust vier wissels door te voeren. Drie minuten na de onderbreking kwam Cremonese tot ongeloof van het Stadio Olimpico op 0-2. David Okereke gaf voor op Charles Pickel, die zijn inzet uiteindelijk via Çelik in het doel zag belanden. Roma moest in de achtervolging en aan de hand van invaller Paulo Dybala kreeg het kansjes. Zo werd Chris Smalling tot tweemaal toe in kansrijke positie bediend, maar beide keren schoot hij naast. Roma had moeite om door de solide defensie van Cremonese te voetballen, tot frustratie van Mourinho, die geel kreeg wegens aanmerkingen op de leiding. In blessuretijd kwam de aansluitingstreffer er alsnog. Op aangeven van invaller Tammy Abraham maakte Belotti er 1-2 van na een raak schot in de verre hoek. Verder zouden i Giallorossi niet meer komen.

Belotti komt nog met een antwoord... maar helaas is het te laat. Cremonese schakelt Roma uit de Coppa ??#ZiggoSport #RomaCremonese pic.twitter.com/LRZUWiYIsa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

Fiorentina - Torino 2-1

Schuurs kreeg al na twee minuten de kans om er 0-1 van te maken. De voormalig Ajacied zag zijn inzet uit een hoekschop net over het doel belanden. Na een kwartier kon een poging van Rolando Mandragora ternauwernood worden tegengehouden. Aan de andere kant stuitte Antonio Sanabria op de vuisten van Pietro Terracciano. Een half uur voor tijd maakte Luka Jovic er door middel van een kopbal 1-0 van. Het venijn zat hem echter in het slot. Een kwartier na de invalbeurt van Amrabat, die werd uitgefloten vanwege zijn uitgesproken wens om te vertrekken, werd het 2-0 voor Fiorentina. Jonathan Ikoné schoot knap raak in de korte hoek. In blessuretijd werd het na een scherpe tegenaanval nog 2-1 via Yann Karamoh, maar verder zou de ploeg uit Turijn, ondanks een hachelijk moment voor het Fiorentina-doel, niet meer komen.