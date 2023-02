Ten Hag mag naar Wembley en ziet succesvolle dubbele rentree bij Man United

Woensdag, 1 februari 2023 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Erik ten Hag mag zich in zijn eerste seizoen als manager van Manchester United opmaken voor de finale van de EFL Cup. The Red Devils hadden in de halve finale vorige week al met 0-3 gewonnen van Nottingham Forest en kwamen woensdag bij de return op Old Trafford niet in de problemen. Dankzij doelpunten van Anthony Martial (terug van een blessure) en Fred werd het 2-0. Ook de rentree van Jadon Sancho, die sinds eind oktober niet in actie kwam, zal Ten Hag tevreden stemmen. De finale van de EFL Cup is al op 26 februari tegen Newcastle United.

Marcus Rashford kreeg rust van Ten Hag, die Alejandro Garnacho een kans gaf op de linkerflank. Wout Weghorst bleef in de basisopstelling als spits, terwijl Tyrell Malacia al een aantal weken op de bank zit. Nottingham Forest roerde zich op de transfermarkt, maar de bekerwedstrijd van woensdag kwam te vroeg voor de Deadline Day-aanwinsten Keylor Navas, Jonjo Shelvey en Felipe. Jesse Lingard stond aanvankelijk opgesteld tegen zijn voormalige club, maar raakte geblesseerd in de warming-up.

Anthony Martial bij zijn terugkeer direct trefzeker! ?? Enkele minuten daarna verdubbelde Fred ook nog eens de voorsprong.#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/7q5jV3iWXf — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 1, 2023

Manchester United domineerde het balbezit vanaf de eerste minuut, maar Nottingham liet zich volop gelden in de tegenstoot. Zo zag Scott McKenna in de 38ste minuut een volley van zestien meter rakelings over de lat suizen. Enkele minuten later volgde een open schietkans voor Emmanuel Dennis, die de bal richting de vrije rechteronderhoek schoot. Nottingham-spits Sam Surridge stond echter onbedoeld in de weg en voorkwam zo een doelpunt van zijn ploeggenoot. Op slag van rust raakte Weghorst uit een voorzet van Casemiro met een kopbal de paal.

Weghorst dacht in de 56ste minuut een penalty te gaan krijgen, toen hij na een balonderschepping duidelijk werd gevloerd door McKenna. De arbitrage wilde er echter niet aan. Na een uur spelen voerde Ten Hag een drievoudige wissel door. Sancho en Martial keerden terug van blessureleed, terwijl ook Rashford zijn opwachting maakte.

De twee laatstgenoemden waren een ruim kwartier voor tijd samen verantwoordelijk voor de openingsgoal. Martial dacht met een breedteballetje een vrije schietkans te geven aan Rashford, die zijn poging geblokt zag worden. Martial reageerde alert door de rebound van een meter of tien met links binnen te schieten: 1-0. Het begon beter te lopen bij United, dat in de 76ste minuut uitliep naar 0-2. Bruno Fernandes bracht de bal met een voorzet richting tweede paal, Rashford bracht de bal weer voor het doel en Fred kon intikken. Daarna speelde de ploeg van Ten Hag de wedstrijd professioneel uit.