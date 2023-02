Debutant Blind ziet Cancelo direct uitblinken bij bekertriomf Bayern München

Woensdag, 1 februari 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:51

Bayern München heeft zich kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de DFB-Pokal. FSV Mainz 05 had in eigen huis geen schijn van kans tegen der Rekordmeister, waar Matthijs de Ligt de enige Nederlander was die aan de aftrap stond: 0-4. Ryan Gravenberch en Daley Blind vielen na ruim een uur spelen in en voor laatstgenoemde betekende het zijn officiële debuut. Een andere debutant, João Cancelo, speelde wel vanaf het begin en liet zich direct zien met een fraaie assist op de openingstreffer van Eric Maxim Choupo-Moting. Na dat doelpunt nam de ploeg van trainer Julian Nagelsmann afstand via Jamal Musiala, Leroy Sané en Alphonso Davies.

Bayern was vanaf het begin de dominante partij en kwam na tien minuten spelen bijna op 0-1. Kingsley Coman kreeg een schietkans in de zestien, maar stuitte op doelman Finn Dahmen. Bayern leek niet op de ploeg die in de laatste drie Bundesliga-wedstrijden puntenverlies leed, waardoor het een kwestie van tijd was voor de 0-1 viel. Die treffer viel na zeventien minuten spelen. Cancelo had aan de rechterkant een puike voorzet in huis, die door Choupo-Moting bij de tweede paal op waarde werd geschat: 0-1. Bayern ging vrolijk door en na een klein half uur stond het 0-2, toen Musiala zijn lage schot in de verre hoek zag belanden.

Cancelo is meteen ???????? ?????????? ?? Gelijk gevaarlijk op de rechterflank ??#ZiggoSport #M05FCB pic.twitter.com/i3KRRfeBtN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

Een kleine tien minuten na rust kreeg De Ligt de kans om de 0-3 te maken. De centrumverdediger stond ongedekt voor het doel, maar de pass van Musiala bleek net te scherp om zijn voet goed achter de bal te krijgen. Nadat Joshua Kimmich even later uit een vrije trap de paal trof, werd het vlak voor rust alsnog 0-3. Choupo-Moting had een hakje in huis op Sané, die de fraaie pass promoveerde tot assist door met rechts de verre hoek te vinden. De Ligt liet zich even voor het uur spelen ook in verdedigend opzicht zien door een schot met een knappe tackle te voorkomen. Via Anthony Caci (schot naast) en Ludovic Ajorque (kopbal in de handen van Yann Sommer) probeerde Mainz nog wat terug te doen. Na ruim een uur spelen vielen Blind en Gravenberch gezamenlijk in.

Laatsgenoemde leek bij een duel om de bal zwaar geblesseerd aan zijn knie te raken, maar kon uiteindelijk verder spelen. Minuten later had hij een schot in huis, dat gepakt werd door Dahmen. Drie minuten na de tweede gele kaart voor Alexander Hack maakte Davies, op aangeven van Kimmich, er via een kopbal in de verre hoek nog 0-4 van. In de slotfase had invaller Serge Gnabry nog voor de 0-5 kunnen zorgen, maar hij werd niet goed aangespeeld. Gescoord zou er niet meer worden.