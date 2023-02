‘Wiegman is een geschikte coach voor Ajax, maar ze moet nu niet willen’

Woensdag, 1 februari 2023 om 22:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:23

Sarina Wiegman zou op ten duur een geschikte coach zijn voor Ajax, zo denkt Leonne Stentler. In gesprek met RTL Nieuws stelt de analiste dat de huidige bondscoach van Engeland perfect zou functioneren in het mannenvoetbal. Hoewel Stentler Wiegman afraadt om op dit moment in te stappen, is ze ervan overtuigd dat laatstgenoemde in staat zou zijn om op termijn een topteam te leiden.

“Als je kijkt naar haar kwaliteiten, en wat ze heeft bereikt, denk ik dat ze het zeker in zich heeft om een topteam in het mannenvoetbal te coachen”, concludeert Stentler desgevraagd. De oud-international zou Wiegman overigens niet aanraden om op dit moment in te stappen bij Ajax, mocht de kans zich voordoen. “Ik zou het haar niet aan willen doen om in deze periode als eerste vrouw bij een mannenclub te gaan zitten waar de hele organisatie zo'n puinhoop is.”

“Als je als eerste vrouw een mannenteam gaat trainen, weet je dat er een enorm vergrootglas op je ligt”, vervolgt Stentler. “Als je dat doet moet je het doen bij een club waar alles op orde is, met een technisch directeur die achter je staat en blijft staan. Daar ben je bij Ajax niet zeker van.” Stentler twijfelt er overigens aan of Wiegman überhaupt de ambitie heeft om coach van de Amsterdammers te worden. "Het is grappig dat iedereen er vanuit gaat dat dat voor Sarina een stap omhoog zou zijn. Maar waarom zou een stap naar het mannenvoetbal per definitie een stap vooruit zijn? Ze zit al aan de absolute top."

Journalist Henk Spaan sluit zich, eveneens in gesprek met RTL Nieuws, aan bij de woorden van Stentler. “Zij heeft hele grote successen geboekt in het vrouwenvoetbal. Om zomaar met twee landen Europees kampioen te worden is heel erg goed. Ze gaat echt niet zomaar als coach werken in de Eredivisie. Het is maar zeer de vraag of coach van Ajax worden voor haar zo'n geweldige positieverbetering is”, aldus Spaan.