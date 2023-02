RKC verslaat Go Ahead in inhaalduel met prachtgoals en staat in linkerrijtje

Woensdag, 1 februari 2023 om 21:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:02

RKC Waalwijk heeft de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles woensdagavond met 3-1 gewonnen. Mats Seuntjens opende halverwege de eerste helft de score, waarna José Fontán op schitterende wijze voor de 1-1 zorgde. Via een kopbal van Michiel Kramer en een mooie uithaal van Yassin Oukili trok RKC het duel in de tweede helft alsnog naar zich toe. Het duel stond aanvankelijk anderhalve week geleden gepland, maar werd toen afgelast vanwege het winterse weer.

RKC begon met twee andere basisspelers dan afgelopen zaterdag, toen FC Emmen met 2-0 werd verslagen. De geblesseerde Dario Van den Buijs en de geschorste Iliass Bel Hassani werden vervangen door respectievelijk Lars Nieuwpoort en Oukili. Aan de kant van Go Ahead was er sprake van vier wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV (2-0 nederlaag): Enric Llansana, Rashaan Fernandes, Finn Stokkers en de vertrokken Tesfaldet Tekie ontbraken, waardoor Jamal Amofa, Evert Linthorst, Isac Lidberg en Bobby Adekanye in de basis stonden bij de Deventenaren.

Wat een volley van José Fontán! ????#rkcgae — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2023

Het eerste gevaar kwam van de bezoekers. Na een klein kwartier was het Lidberg die uithaalde, maar zijn poging belandde in het zijnet. Aan de andere kant van het veld was het tien minuten later wél raak: Oukili gaf de bal voor op Seuntjens, die met een schuiver de 1-0 op het bord zette. In de fase daarna drong Go Ahead wat meer aan. Aanvankelijk leverde dat weinig op, maar vlak voor rust stond het toch 1-1. Een vrije trap belandde vlak bij de achterlijn voor de voeten van Fontán, die de bal op prachtige wijze in één keer op de pantoffel nam.

In de tweede helft ontbrak het lange tijd aan grote kansen. Na ruim een uur spelen ging een schot van Adekanye hoog over, waarna Willum Willumsson zijn schot enkele minuten later gepakt zag worden door Etienne Vaessen. Eén minuut daarna stond RKC opnieuw op voorsprong. Een voorzet van Seuntjens belandde bij de tweede paal op het hoofd van Kramer: 2-1. Oukili zorgde in de 78ste minuut vervolgens voor het slotakkoord, door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai via de onderkant van de lat binnen te schieten. RKC klimt door de zege naar de negende plek in de Eredivisie, terwijl Go Ahead het moet doen met plaats twaalf.